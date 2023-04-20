Несметные сокровища. Ученые считают, что под поверхностью океана спрятан огромный "золотой" запас

В новом исследовании ученые подсчитали ценность, которую человечество получает от скрытого подводного ресурса — объемы впечатляют.

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Подводные леса, скрытые под толщей океана, играют чрезвычайно важную роль в жизни человечества. Охватывая лишь треть наших береговых линий, подводные леса водорослей обеспечивают пищу и приют для большей части наших прибрежных морепродуктов, пишет Science Alert.

При этом яркие подводные джунгли внесли свою лепту в возможность человеческих миграций, таким как южная колонизация Америки 20 000 лет назад. Более того, люди также используют водоросли в качестве пищи, удобрений сельскохозяйственных культур, а также для производства лекарств и средств по уходу за кожей. Более того, мы также дышим кислородом, который они производят.

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Тем не менее результаты исследований свидетельствуют о том, что подводные леса сегодня находятся в катастрофическом упадке, и мы не до конца понимаем масштабы и ценность того, что теряем. Поэтому в новом исследовании группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса подсчитала, какие услуги системы ламинарии предоставляют человечеству.

По словам соавтора исследования, морского эколога Аарона Эгера, впервые у нас есть цифры, демонстрирующие "коммерческую ценность наших подводных лесов". Результаты свидетельствую о том, что около 740 миллионов человек живут в пределах 50 километров от ламинарии. Это свидетельствует о том, что подводные джунгли играют важную роль в обеспечении средств к существованию этих людей и наоборот.

В ходе исследования ученые изучили 1354 исследования рыб и беспозвоночных в шести различных типах водорослей в 8 регионах океана. Они также учли данные об использовании питательных веществ от углерода до фосфора.

Теперь исследователи предполагают, что экономическая ценность подводных джунглей ламинарии в производстве рыболовства составляет в среднем около 30 тысяч долларов и 904 килограмма на гектар в год. Любопытно, что исследование показывает, что лишь полсотни видов из 193 идентифицированных в действительности представляют основную ценность для рыболовства, в основном беспозвоночные, например, омары, морские ежи и ушки.

Ученые отмечают, что ламинарии не только обеспечивают среду обитания множеству морских видов, но и играют важную роль в глобальных циклах питательных веществ. Эти водоросли не считаются растениями, но, как и последние, их фотосинтез вкладывает энергию в глобальную паутину жизни на Земле.

Кроме поглощения углекислого газа и производства кислорода, водоросли также потребляют другие питательные вещества, такие как азот и фосфор, необходимые им для быстрого роста. При этом некоторые виды и вовсе способны вырастать до 50 сантиметров в высоту в день.

По словам Эгера, они с коллегами обнаружили, что поглощение углерода водорослями может показаться не столь впечатляющим, однако оно все же эквивалентно наземным лесам и водорослям. В общей сложности команда подсчитала, что леса водорослей во всем мире приносят порядка 500 миллиардов долларов в год. Эта цифра втрое больше предыдущей наилучшей оценки.

Команда также отмечает, что фактическая стоимость услуг подводных лесов океана на самом деле будет еще выше, ведь в исследовании не учитывались такие сферы, как:

туризм;

образовательный и обучающий опыт;использование водорослей в качестве пищи.

Кроме того, ученые отмечают, что водоросли также обладают невероятным потенциалом в качестве устойчивого биотоплива и помощи в защите побережья от эрозии. Однако несмотря на все услуги, которые нам оказывают подводные леса планеты, сегодня они находятся в невероятном упадке. Исследователи полагают, что определение стоимости этих систем в долларах позволит человечеству осознать их ценность.

Ранее Фокус писал о том, что подводный лес в океане вдвое больше Индии.