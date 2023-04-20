Незліченні скарби. Вчені вважають, що під поверхнею океану захований величезний "золотий" запас

У новому дослідженні вчені підрахували цінність, яку людство отримує від прихованого підводного ресурсу — обсяги вражають.

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Підводні ліси, приховані під товщею океану, відіграють надзвичайно важливу роль у житті людства. Охоплюючи лише третину наших берегових ліній, підводні ліси водоростей забезпечують їжу та притулок для більшості наших прибережних морепродуктів, пише Science Alert.

До того ж яскраві підводні джунглі зробили свій внесок у можливість людських міграцій, таким як південна колонізація Америки 20 000 років тому. Більш того, люди також використовують водорості як їжу, добрива для сільськогосподарських культур, а також для виробництва ліків та засобів для догляду за шкірою. Крім того, ми також дихаємо киснем, який вони виробляють.

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Проте результати досліджень свідчать, що підводні ліси сьогодні перебувають у катастрофічному занепаді, і ми не до кінця розуміємо масштаби та цінність того, що втрачаємо. Тому в новому дослідженні група вчених з Університету Нового Південного Уельсу підрахувала, які послуги системи ламінарії надають людству.

За словами співавтора дослідження, морського еколога Аарона Егера, вперше у нас є цифри, які демонструють "комерційну цінність наших підводних лісів". Результати свідчать, що близько 740 мільйонів людей живуть у межах 50 кілометрів від ламінарії. Це свідчить про те, що підводні джунглі відіграють важливу роль у забезпеченні засобів існування цих людей і навпаки.

Під час дослідження вчені вивчили 1354 дослідження риб та безхребетних у шести різних типах водоростей у 8 регіонах океану. Вони також врахували дані щодо використання поживних речовин від вуглецю до фосфору.

Наразі дослідники припускають, що економічна цінність підводних джунглів ламінарії у виробництві рибальства становить у середньому близько 30 тисяч доларів та 904 кілограми на гектар на рік. Цікаво, що дослідження показує, що лише півсотні видів зі 193 ідентифікованих насправді становлять основну цінність для рибальства, переважно безхребетні, наприклад, омари, морські їжаки та вушка.

Вчені відзначають, що ламінарії не тільки забезпечують довкілля безліччю морських видів, але і відіграють важливу роль у глобальних циклах поживних речовин. Ці водорості не вважаються рослинами, але, як і останні, їхній фотосинтез вкладає енергію в глобальне павутиння життя на Землі.

Крім поглинання вуглекислого газу та виробництва кисню, водорості також споживають інші поживні речовини, такі як азот та фосфор, необхідні їм для швидкого зростання. А деякі види взагалі здатні виростати до 50 сантиметрів у висоту на день.

За словами Егера, вони з колегами виявили, що поглинання вуглецю водоростями може здатися не таким, що вражає, проте воно все ж еквівалентне наземним лісам і водоростям. Загалом команда підрахувала, що ліси водоростей у всьому світі приносять близько 500 мільярдів доларів на рік. Ця цифра втричі більша за попередню найкращу оцінку.

Команда також зазначає, що фактична вартість послуг підводних лісів океану насправді буде ще вищою, адже у дослідженні не враховувалися такі сфери, як:

туризм;

освітній та навчальний досвід; використання водоростей як їжі.

Крім того, вчені відзначають, що водорості також мають неймовірний потенціал як стійке біопаливо і допомагають у захисті узбережжя від ерозії. Однак, попри всі послуги, які нам надають підводні ліси планети, сьогодні вони перебувають у неймовірному занепаді. Дослідники вважають, що визначення вартості цих систем у доларах дозволить людству усвідомити їхню цінність.

Раніше Фокус писав про те, що підводний ліс в океані вдвічі більший за Індію.