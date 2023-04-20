Разоблачение века. Ученые рассказали, действительно ли мороженое полезно для нашего здоровья

В научной статье утверждается, что потребление этого десерта оказалось неожиданно полезно для нашего организма. Однако так ли это на самом деле?

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Недавно опубликованная статья свидетельствует о том, что мороженое оказывает неожиданно положительный эффект на здоровье человека, в особенности для людей с диабетом, пишет The Conversation.

Отметим, что данная научная статья основана на докторской диссертации 2018 года, которая ссылается на исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета. В этом исследовании рассматривались данные здоровья медсестер и медработников. Исследования стартовали в 1976 и 1986 годах и в общей сложности продлились два десятилетия. Цель исследований состояла в обнаружении связи между определенными заболеваниями и образом жизни, в частности диетой.

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В ходе анализа ученые изучили данные лишь тех реципиентов, которые сообщили о наличии у них диабета 2 типа на момент начала исследования — в общей сложности около 16 тысяч человек. Участники опроса также предоставили информацию о том, как они питались в течение последнего года.

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что у тех, кто ел мороженое не чаще двух раз в неделю, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была ниже на 12%, чем у тех, кто не ел десерт.

Казалось бы, отличные новости. Но исследователи предупреждают, что не стоит радоваться раньше времени. Во-первых, связь мороженного и снижения риска сердечных заболеваний стала очевидной лишь после принятие во внимание других аспектов здоровья реципиентов. Во-вторых, речь шла о тех, кто также придерживался более здоровой диеты в целом. В-третьих, существует вероятность, что реципиенты перестали есть мороженое в процессе самого исследования, ведь данные были собраны еще до его начала. В-четвертых, исследование было обсервационным, а значит может показать лишь связь, но не объясняет, почему это произошло.

Чтобы на 100% убедиться в том, что мороженое в действительности может снизить риск развития болезней сердца, необходимо провести клинические испытания. Так что же мы на самом деле знаем о пользе и вреде мороженного для организма?

На самом деле, удивительно мало. Дело в том, что в общей сложности было проведено не так много исследований на эту тему, а в тех, которые были проведены, как правило, участники потребляли крайне мало лакомства, чтобы сделать какие-либо значимые выводы.

И все же. Однако итальянское исследование свидетельствует о том, что потребление большого количества мороженого может быть связано с высоким риском неалкогольной жировой дистрофии печени, которое чревато развитием диабета 2 типа и сердечных заболеваний. В то же время исследователи обнаружили, что качество общего рациона человека может иметь большее значение для здоровья, чем один конкретный продукт.

Важно понимать, что мороженое является ультрапереработанным продуктом — простыми словами, для его создания используется множество методов переработки, а такие продукты, как правило, содержат большое количество калорий, жира и сахара. Известно, что подобные продукты связанны с рядом проблем со здоровьем, в том числе:

диабета 2 типа;

сердечно-сосудистых заболеваний.

С другой стороны за последние 20 лет скопилось множество доказательств пользы молочного жира. Исследования показывают, что ферментированные молочные продукты, такие как некоторые виды йогуртов и сыр могут снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Тем не менее исследователи считают, что потребуется больше лабораторных экспериментов, чтобы в действительности понять, какими преимуществами обладает молочный жир.

Исследования также показывают, что диеты, содержащие продукты, богатые кальцием, связаны со снижением риска развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний. Но есть много других продуктов, включая молочные продукты, бобовые и орехи, которые также являются источниками кальция. Они также имеют другие питательные преимущества без негативного высокого содержания сахара в мороженом.

Подведя итоги, на данный момент у науки нет достаточного количества фактов, чтобы говорить о том, что мороженого в действительности полезно для нашего здоровья. Однако ученые уверяют, что пара небольших порций лакомства в неделю в сочетании со здоровой диетой и спортом вряд ли нанесут большой вред нашему организму.

Ранее Фокус писал о том, что американские ученые создадут полезное мороженое.