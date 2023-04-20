Викриття століття. Вчені розповіли, чи справді морозиво корисне для нашого здоров'я

У науковій статті стверджується, що споживання цього десерту виявилося несподівано корисним для нашого організму. Однак чи так це насправді?

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Нещодавно опублікована стаття свідчить про те, що морозиво має несподівано позитивний ефект на здоров'я людини, особливо для людей з діабетом, пише The Conversation.

Зазначимо, що ця наукова стаття ґрунтується на докторській дисертації 2018 року, яка посилається на дослідження, проведене вченими з Гарвардського університету. У цьому дослідженні розглядалися дані здоров'я медсестер та медпрацівників. Дослідження стартували у 1976 та 1986 роках і загалом тривали два десятиліття. Мета досліджень полягала у виявленні зв'язку між певними захворюваннями та способом життя, зокрема дієтою.

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Під час аналізу вчені вивчили дані лише тих реципієнтів, які повідомили про наявність у них діабету 2 типу на момент початку дослідження — близько 16 тисяч осіб. Учасники опитування надали інформацію про те, як вони харчувалися протягом останнього року.

Проаналізувавши дані, вчені дійшли висновку, що у тих, хто їв морозиво не частіше ніж двічі на тиждень, ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань була нижчою на 12%, ніж у тих, хто не їв десерт.

Здавалося б, чудові новини. Але дослідники попереджають, що не варто радіти завчасно. По-перше, зв'язок морозива і зниження ризику серцевих захворювань став очевидним лише після врахування інших аспектів здоров'я реципієнтів. По-друге, йшлося про тих, хто також дотримувався здоровішої дієти у цілому. По-третє, існує ймовірність, що реципієнти перестали їсти морозиво в процесі дослідження, адже дані були зібрані ще до його початку. Вчетверте, дослідження було обсерваційним, отже може віднайти лише зв'язок, але не пояснює, чому це сталося.

Щоб на 100% переконатися в тому, що морозиво може знизити ризик розвитку хвороб серця, необхідно провести клінічні випробування. То що ж ми насправді знаємо про користь та шкоду морозива для організму?

Насправді напрочуд мало. Річ у тому, що в цілому було проведено не так багато досліджень на цю тему, а в тих, які були проведені, як правило, учасники споживали дуже мало ласощів, щоб зробити якісь значні висновки.

І все ж. Італійське дослідження свідчить про те, що споживання великої кількості морозива може бути пов'язане з високим ризиком неалкогольної жирової дистрофії печінки, що загрожує розвитком діабету 2 та серцевих захворювань. Водночас дослідники виявили, що якість загального раціону людини може мати більше значення для здоров'я, ніж конкретний продукт.

Важливо розуміти, що морозиво є ультрапереробленим продуктом — простими словами, для його створення використовується безліч методів переробки, а такі продукти, як правило, містять велику кількість калорій, жиру та цукру. Відомо, що такі продукти пов'язані з низкою проблем зі здоров'ям, у тому числі:

діабету 2 типу;

серцево-судинних захворювань

З іншого боку, за останні 20 років накопичилося безліч доказів користі молочного жиру. Дослідження показують, що ферментовані молочні продукти, такі як деякі види йогуртів та сир можуть знизити ризик серцевих захворювань та діабету 2 типу. Проте дослідники вважають, що потрібно більше лабораторних експериментів, щоб насправді зрозуміти, які переваги має молочний жир.

Дослідження також показують, що дієти, що містять продукти, багаті на кальцій, пов'язані зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу та серцевих захворювань. Але є багато інших продуктів, включаючи молочні продукти, бобові та горіхи, які також є джерелами кальцію. Вони також мають інші поживні переваги без негативного вмісту цукру в морозиві.

Підбивши підсумки, на цей час наука не має достатньої кількості фактів, щоб говорити про те, що морозива насправді корисно для нашого здоров'я. Проте вчені запевняють, що пара невеликих порцій ласощів на тиждень у поєднанні зі здоровою дієтою та спортом навряд чи завдадуть великої шкоди нашому організму.

Раніше Фокус писав про те, що американські вчені створять корисне морозиво.