Чудо или эксперименты нацистского Ангела смерти: бразильский городок "захватывают" близнецы

Это удивительное место окутано тайной и также известно как "Земля близнецов".

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Муниципалитет Кандиду-Годой, или как его еще называют "Земля близнецов", расположен в Бразилии и известен во всем мире удивительной рождаемостью близнецов. Загадка заключается в том, что уровень рождаемости близнецов здесь, почти в 5 раз выше, чем в близлежащих городках, да и по всему миру в целом, пишет IFLScience.

Это удивительная особенность региона сама по себе кажется чем-то особенным, а потому не удивительно, что история этого места окутанная тайнами и загадками. Масла в огонь подлила и книга журналиста Хрхе Камарасы, автор которой предположил, что таким количеством близнецов городок обязан не кому иному, как нацистскому врачу Йозефу Менгеле, известному как "Ангел смерти".

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Предыдущие исследования ученых показали, что уровень рождаемости близнецов в этом районе Бразилии составляет рекордные 10%, для сравнения в среднем по штату Риу-Гранди-ду-Сул, в котором расположен городок, близнецы рождаются лишь в 1,8%. Данное исследование послужило толчком для невероятных объяснений этого феномена: от загадочных экспериментов до странных минералов, которые способствуют рождению близнецов.

Одна из наиболее устрашающих теорий предполагает, что феномен близнецов в Кандиду-Годой напрямую связано с экспериментами "Ангела смерти", который известен своими ужасными преступлениями, совершенными в качестве главного врача Освенцима.

По информации Мемориального музея Холокоста в США, Менгеле обязал своих сотрудников измерять и записывать каждый аспект близнецов. Он также брал у них большое количество крови для анализов, а порой выполнял над ними и другие болезненные процедуры. Известно, что Менгеле также одновременно убивал близнецов, чтобы провести вскрытия.

Когда война подходила к концу, "Ангел смерти" бежал из Освенцима, переодевшись немецким офицером, а затем сдался США. Его освободили до того, как Штаты поняли, что в их руках был один из самых разыскиваемых преступников. Увы, Менгеле удалось вернуться в Германию, где он пробыл еще несколько лет, а затем бежал в Аргентину, опасаясь ареста. Далее нацистский врач бежал в Парагвай, а затем очутился в Бразилии, где умер от инсульта в 1979 году.

Именно пребывание Менгеле в Бразилии в начале 1960-х годов и породило теории о том, что именно он и его эксперименты ответственны за феномен рождаемости близнецов в Кандиду-Годой.

Отмечается, что в исследовании, описанном в книге журналиста, оценили количество близнецов в городке до, во время и после того, как Менгеле побывал там. В то же время ученые отмечают, что предположения Камарасы, на самом деле, не основаны на каких-либо реальных доступных исторических данных.

Взглянув на записи о крещении, ученые в действительности обнаружили, что близнецы чаще рождались в этом районе с 1959 по 2008 годы, во время и после того, как Менгеле предположительно бывал здесь. Однако исследователи полагают, что дело вовсе не в садистских экспериментах нацистского врача.

Ученые полагают, что феномен Кандиду-Годой объясняется генетическим "эффектом основателя", когда новая колония создается небольшим количеством людей. Ученые просмотрели историю колонизации городка и пришли к выводу, что генетический эффект в действительности мог сыграть роль в этом уникальном феномене. Это привело к сдвигам в частоте аллелей между предковой и производной популяциями. Этот процесс случайный, а потому эффекты могут быть непредсказуемыми. В данном случае, видимо, он вылился в феномен с высокой частотой рождаемости близнецов.

Авторы исследования надеются, что их результаты принесут облегчение местным жителям, поскольку они исключают возможность того, что их близнецы появились на свет в результате нацистских экспериментов.

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