Диво чи експерименти нацистського Янгола смерті: бразильське містечко "захоплюють" близнюки

Це дивовижне місце, оповите таємницею, також відоме як "Земля близнюків".

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Муніципалітет Кандіду-Годою, або як його ще називають "Земля близнюків", розташований у Бразилії й відомий у всьому світі дивовижною народжуваністю близнюків. Загадка полягає в тому, що рівень народжуваності близнюків тут майже в 5 разів вищий, ніж у прилеглих містечках, та й по всьому світу в цілому, пише IFLScience.

Це дивовижна особливість регіону сама собою здається чимось особливим, а тому не дивно, що історія цього місця оповита таємницями та загадками. Масла у вогонь підлила і книга журналіста Хорхе Камараси, автор якої припустив, що такою кількістю близнюків містечко завдячує нікому іншому, як нацистському лікарю Йозефу Менгелі, відомому як "Янгол смерті".

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Попередні дослідження вчених показали, що рівень народжуваності близнюків у цьому районі Бразилії становить рекордні 10%, для порівняння в середньому за штатом Ріу-Гранді-ду-Сул, в якому розташоване містечко, близнюки народжуються лише у 1,8%. Це дослідження стало поштовхом для неймовірних пояснень цього феномена: від загадкових експериментів до дивних мінералів, які сприяють народженню близнюків.

Одна з найбільш жахливих теорій припускає, що феномен близнюків у Кандіду-Годой безпосередньо пов'язаний з експериментами "Янгола смерті", який відомий своїми жахливими злочинами, скоєними на посаді головного лікаря Освенцимом.

За інформацією Меморіального музею Голокосту в США, Менгелі зобов'язав своїх співробітників вимірювати та записувати кожен аспект близнюків. Він також брав у них велику кількість крові для аналізів, а часом виконував над ними інші хворобливі процедури. Відомо, що Менгеле також одночасно вбивав близнюків, щоби провести розтин.

Коли війна добігала кінця, "Янгол смерті" втік з Освенцима, переодягнувшись німецьким офіцером, а потім здався США. Його звільнили до того, як Штати зрозуміли, що в їхніх руках був один із найбільш розшукуваних злочинців. На жаль, Менгелі вдалося повернутися до Німеччини, де він пробув ще кілька років, а потім утік до Аргентини, побоюючись арешту. Далі нацистський лікар утік до Парагваю, а потім опинився у Бразилії, де помер від інсульту у 1979 році.

Саме перебування Менгеле в Бразилії на початку 1960-х років і породило теорію про те, що саме він та його експерименти відповідальні за феномен народжуваності близнюків у Кандіду-Годой.

Наголошується, що в дослідженні, описаному в книзі журналіста, оцінили кількість близнюків у містечку до, під час та після того, як Менгеле побував там. Водночас вчені зазначають, що припущення Камараси насправді не ґрунтуються на будь-яких реальних доступних історичних даних.

Поглянувши на записи про хрещення, вчені виявили, що близнюки частіше народжувалися в цьому районі з 1959 по 2008 роки, під час і після того, як Менгеле імовірно бував тут. Проте дослідники вважають, що справа не в садистських експериментах нацистського лікаря.

Вчені вважають, що феномен Кандіда-Гадой пояснюється генетичним "ефектом засновника", коли нова колонія створюється невеликою кількістю людей. Вчені переглянули історію колонізації міста і дійшли висновку, що генетичний ефект насправді міг зіграти роль цьому унікальнім феномені. Це призвело до зрушень у частоті алелів між предковою та похідною популяціями. Цей процес є випадковим, а тому ефекти можуть бути непередбачуваними. В цьому випадку, мабуть, він вилився у феномен із високою частотою народжуваності близнюків.

Автори дослідження сподіваються, що їхні результати принесуть полегшення місцевим жителям, оскільки вони унеможливлюють те, що їхні близнюки з'явилися на світ у результаті нацистських експериментів.

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