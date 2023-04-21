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Технологии и наука

Утраченную более 75 лет экспериментальную подлодку "Дефендер" наконец-то нашли (фото)

Экспериментальная подводная лодка, Лонг-Айленд Саунд, Саймон Лейк, Defender, морская история, подводные спасательные миссии, Жюль Верн, Shoreline Diving Services, Коннектикут, Амелия Эрхарт, затонувший корабль, археология
Фото: Public Domain | Одержимость Саймона Лейка подводными лодками привела его к построению экспериментальной подводной лодки "Дефендер", однако в 1946 году ее потопил Корпус инженеров армии

Одержимость Саймона Лейка подводными лодками привела его к построению экспериментальной подводной лодки "Дефендер", однако в 1946 году ее потопил Корпус инженеров армии.

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Таинственное судно, которое более века назад было названо "экспериментальной подводной лодкой", было найдено покоящимся на мутном морском дне Лонг-Айленд-Саунд. После многих лет слухов о местонахождении этого необычного судна, оно было наконец обнаружено водолазами из Коннектикута, представляющими компанию Shoreline Diving Services, пишет IFLScience.

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Лейк был известен как "отец современной подводной лодки" благодаря своей обширной работе в этой области, которая включала в себя подачу более 200 патентов на проектирование подводных лодок. Лодка Defender, которую он построил для ВМС США в 1907 году, стала жемчужиной его карьеры. Однако в последний момент контракт у него выхватил конкурент. Чтобы придать судну новое назначение, он переоборудовал его для подводных спасательных операций, но оно так и не нашло покупателя.

Несмотря на эту неудачу, Defender был довольно знаменит в годы своей молодости и даже принимал таких известных гостей, как авиатора Амелию Эрхарт в 1929 году. К 1946 году дни ее славы закончились, и Корпус инженеров армии потопил субмарину в водах Лонг-Айленд-Саунд.

Ричард Саймон, вице-президент компании Shoreline Diving Services, был очарован работой Лейка и историей "Дефендера". Он отправился на поиски затонувшего исторического судна. После проведения двух обследований местности Саймон и его команда обнаружили неопознанное затонувшее судно в Лонг-Айленд-Саунд. После дальнейшего исследования они подтвердили, что это действительно "Дефендер".

Экспериментальная подводная лодка, Лонг-Айленд Саунд, Саймон Лейк, Defender, морская история, подводные спасательные миссии, Жюль Верн, Shoreline Diving Services, Коннектикут, Амелия Эрхарт, затонувший корабль, археология Fullscreen
Все немного туманно, но команда уверена, что это затонувший корабль "Дефендер"
Фото: Joe Mazraani

16 апреля 2023 года водолазы Стив Аббат и Джо Мазраани под руководством Саймона спустились к обломкам. Они обнаружили, что подводная лодка полностью цела, что стало для них захватывающим событием.

Исследователи, увлеченные находкой, наконец-то смогли прикоснуться к этой важной части морской истории.

Ранее Фокус рассказывал о еще одних исследованиях затонувшего корабля. Ученые обнаружили, что останки с затонувшего шведского корабля "Ваза" принадлежат не совсем мужчине.