Утраченную более 75 лет экспериментальную подлодку "Дефендер" наконец-то нашли (фото)

Одержимость Саймона Лейка подводными лодками привела его к построению экспериментальной подводной лодки "Дефендер", однако в 1946 году ее потопил Корпус инженеров армии.

Related video

Таинственное судно, которое более века назад было названо "экспериментальной подводной лодкой", было найдено покоящимся на мутном морском дне Лонг-Айленд-Саунд. После многих лет слухов о местонахождении этого необычного судна, оно было наконец обнаружено водолазами из Коннектикута, представляющими компанию Shoreline Diving Services, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Лейк был известен как "отец современной подводной лодки" благодаря своей обширной работе в этой области, которая включала в себя подачу более 200 патентов на проектирование подводных лодок. Лодка Defender, которую он построил для ВМС США в 1907 году, стала жемчужиной его карьеры. Однако в последний момент контракт у него выхватил конкурент. Чтобы придать судну новое назначение, он переоборудовал его для подводных спасательных операций, но оно так и не нашло покупателя.

Несмотря на эту неудачу, Defender был довольно знаменит в годы своей молодости и даже принимал таких известных гостей, как авиатора Амелию Эрхарт в 1929 году. К 1946 году дни ее славы закончились, и Корпус инженеров армии потопил субмарину в водах Лонг-Айленд-Саунд.

Ричард Саймон, вице-президент компании Shoreline Diving Services, был очарован работой Лейка и историей "Дефендера". Он отправился на поиски затонувшего исторического судна. После проведения двух обследований местности Саймон и его команда обнаружили неопознанное затонувшее судно в Лонг-Айленд-Саунд. После дальнейшего исследования они подтвердили, что это действительно "Дефендер".

Все немного туманно, но команда уверена, что это затонувший корабль "Дефендер" Фото: Joe Mazraani

16 апреля 2023 года водолазы Стив Аббат и Джо Мазраани под руководством Саймона спустились к обломкам. Они обнаружили, что подводная лодка полностью цела, что стало для них захватывающим событием.

Исследователи, увлеченные находкой, наконец-то смогли прикоснуться к этой важной части морской истории.

Ранее Фокус рассказывал о еще одних исследованиях затонувшего корабля. Ученые обнаружили, что останки с затонувшего шведского корабля "Ваза" принадлежат не совсем мужчине.