Втрачений понад 75 років експериментальний підводний човен "Дефендер" нарешті знайшли (фото)

Одержимість Саймона Лейка підводними човнами привела його до побудови експериментального підводного човна "Дефендер", а проте у 1946 році його потопив Корпус інженерів армії.

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Таємниче судно, яке понад століття тому охрестили "експериментальним підводним човном", знайшли на каламутному морському дні затоки Лонг-Айленд-Саунд. Після багатьох років чуток про місцезнаходження цього незвичайного судна, його нарешті виявили дайвери з Коннектикуту з Shoreline Diving Services, пише IFLScience.

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Лейк відомий як "батько сучасного підводного човна" завдяки своїй активній роботі в цій галузі, яка включала подачу понад 200 патентів на дизайн підводних човнів. Підводний човен "Дефендер", який він побудував для ВМС США у 1907 році, став перлиною його кар'єри. Однак в останню хвилину конкурент вирвав у нього контракт. Щоб дати йому нове призначення, він переобладнав судно для підводних рятувальних місій, але покупця на нього так і не знайшлося.

Попри цю невдачу, "Дефендер" користувався значною славою у свої молоді роки і навіть приймав знаменитих відвідувачів, таких як авіаторку Амелію Ерхарт у 1929 році. У 1946 році дні його популярності закінчилися, і Корпус інженерів армії затопив підводний човен у водах затоки Лонг-Айленд Саунд.

Річард Саймон, віцепрезидент компанії Shoreline Diving Services, захоплювався роботами Лейка та історією "Дефендера". Він взявся за місію, щоб виявити уламки цього історичного судна. Провівши два обстеження місцевості, Саймон і його команда виявили в затоці Лонг-Айленд неідентифіковане судно. Після подальшого дослідження вони підтвердили, що це дійсно "Дефендер".

Усе трохи туманно, але команда впевнена, що це затонулий корабель "Дефендер" Фото: Joe Mazraani

16 квітня 2023 року водолази Стів Аббат і Джо Мазраані під наглядом Саймона спустилися до уламків підводного човна. Вони виявили, що підводний корабель повністю неушкоджений, що стало для них дивовижним відкриттям.

Дослідники, захоплені знахідкою, нарешті змогли доторкнутися до цієї важливої частини морської історії.

Раніше Фокус розповідав про ще одні дослідження затонулого корабля. Вчені виявили, що останки із затонулого шведського корабля "Ваза" належать не зовсім чоловікові.