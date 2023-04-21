Ученые накурили червей каннабисом и обнаружили нечто странное: на них тоже нападает жор

В новом эксперименте исследователи сосредоточились на том, как меняются пищевые привычки червей после употребления каннабиоидов.

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Известно, что употребление каннабиса вызывает любопытный эффект, в просторечии известный как "жор", однако ученые придумали для него причудливый термин "гедонистическое усиление приема пищи", пишет New Atlas.

Гедонизм представляет собой этическую теорию, которая предполагает, что удовольствие является высшим благом и истинной целью человеческой жизни. То есть "гедонистическое усиление приема пищи", которое следует за употреблением травки, относится к повышенному желанию потреблять пищу, приносящую удовольствие.

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В новом исследовании ученые из Орегонского университета сосредоточились на изучении Caenorhabditis elegans, которые являются излюбленными червями биологов, так как имеют много общих генов с человеческими. Кроме того, многие молекулярные сигналы этих червей, контролирующие их развитие, также были обнаружены учеными и у людей.

В ходе исследования ученые подсадили червей на вещества, похожие на каннабис и посмотрели как его употребление влияет на их предпочтения в еде: их вымачивали в анандамиде и помещали их в Т-образный лабиринт. В одной части лабиринта находилась качественная еда, в другой — менее качественная. Под "качественной" ученые понимают пищу, богатую калориями и необходимую для выживания.

По словам автора исследования Шона Локери, они с коллегами обнаружили, "накуренные" черви, как и в обычном состоянии, отдают предпочтение качественной еде. Однако после поражения анандамидом их желание насытиться было намного сильнее. Черви стекались к левой стороне лабиринта, где располагалась еда, с большим содержанием сахара и жиров, и проводили там больше времени, чем обычно. Таким образом ученые пришли к выводу, что как у людей, каннабиоиды вызывают у червей гедонистическое питание.

Локери с коллегами предполагают, что каннабиоиды увеличивают существующие предпочтения. Простыми словами, черви потребляли больше тех продуктов, которые предпочли бы и ранее.

Зеленые точки — это нейроны, отреагировавшие на каннабиноиды Фото: Stacy Levichev/University of Oregon

Кроме того, ученые провели ряд экспериментов, чтобы посмотреть, как вещество влияет на нейроны червей. Исследователи обнаружили, что черви, пораженные анандамидом, стали более чувствительными к запаху качественной пищи, чем к некачественной.

Теперь исследователи полагают, что результаты их исследования являются доказательством того, как долго существует эндоканнабиноидная система. Дело в том, что общий предок людей и червей жил на Земле около 600 миллионов лет назад, однако даже сегодня оба вида демонстрируют схожее изменение пищевых предпочтений в ответ на каннабиоиы.

Более того, исследователи полагают, что их результаты в дальнейшем можно будет использовать для следующих анализов, а также для разработки препаратов, воздействующих на каннабиоидные рецепторы в организме.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, сколько на самом деле длится эффект каннабиса.