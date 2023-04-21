Вчені накурили хробаків канабісом і виявили щось дивне: вони теж стають ненажерами

У новому експерименті дослідники зосередилися на тому, як змінюються харчові звички черв'яків після вживання канабіоїдів.

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Відомо, що вживання канабісу викликає цікавий ефект, у просторіччі відомий як "ненажерство", проте вчені вигадали для нього химерний термін "гедоністичне посилення вживання їжі", пише New Atlas.

Гедонізм є етичною теорією, яка передбачає, що задоволення є вищим благом і справжньою метою людського життя. Тобто "гедоністичне посилення вживання їжі", яке виникає після вживанням коноплі, належить до підвищеного бажання споживати їжу, що приносить задоволення.

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У новому дослідженні вчені з Орегонського університету зосередилися на вивченні Caenorhabditis elegans, які є улюбленими хробаками біологів, оскільки мають багато спільних генів з людськими. Крім того, багато молекулярних сигналів цих черв'яків, що контролюють їх розвиток, також були виявлені вченими й у людей.

Під час дослідження вчені підсадили черв'яків на речовини, схожі на канабіс, і подивилися як його вживання впливає на їх вподобання в їжі: їх вимочували в анандаміді й поміщали в Т-подібний лабіринт. В одній частині лабіринту була якісна їжа, в іншій — менш якісна. Під "якісною" вчені розуміють їжу, багату калоріями та необхідну для виживання.

За словами автора дослідження Шона Локері, вони з колегами виявили, що "накурені" черв'яки, як і у звичайному стані, віддають перевагу якісній їжі. Однак після вживання анандаміда їхнє бажання насититися було набагато сильнішим. Хробаки стікалися до лівої сторони лабіринту, де розташовувалася їжа з великим вмістом цукру та жирів, і проводили там більше часу, ніж зазвичай. Таким чином вчені дійшли висновку, що як і у людей, канабіоїди викликають у хробаків гедоністичне харчування.

Локери з колегами припускають, що канабіоїди збільшують вподобання, що притаманні хробакам. Простими словами, черв'яки споживали більше тих продуктів, яким віддали б перевагу і раніше.

Зелені крапки — це нейрони, що відреагували на канабіноїди Фото: Stacy Levichev/University of Oregon

Крім того, вчені провели низку експериментів, щоб подивитися, як речовина впливає на нейрони хробаків. Дослідники виявили, що хробаки, уражені анандамідом, стали більш чутливими до запаху якісної їжі, ніж до неякісної.

Тепер дослідники вважають, що результати їх дослідження є доказом того, як довго існує ендоканабіноїдна система. Річ у тому, що загальний предок людей і черв'яків жив на Землі близько 600 мільйонів років тому, проте навіть сьогодні обидва види демонструють подібну зміну харчових уподобань у відповідь на канабіоїди.

Ба більше, дослідники вважають, що їх результати надалі можна буде використовувати для наступних аналізів, а також для розробки препаратів, що впливають на рецептори канабіоїдів в організмі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки насправді триває ефект канабісу.