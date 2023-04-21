Мода древних людей. Исследователи рассказали, как наши предки одевались 40 тыс. лет назад

Эксперты обнаружили самый древний из известных инструментов для изготовления одежды в Западной Европе — отличная находка, проливающая свет на технологический прогресс доисторических людей.

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Интересная находка на доисторическом месте к югу от Барселоны может поведать о том, как наши предки в Западной Европе создавали одежду. Ученые нашли фрагмент кости животного, испещренный ямами, сделанными человеком, который, по их мнению, мог служить доской для выделки кожи, пишет Science News.

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Эксперты предполагают, что ремесленник мог поместить фрагмент кости под шкуру животного, пробивая отверстия в материале, возможно, для создания швов. Этот инструмент, которому почти 40 000 лет, предшествует использованию иголок в этом регионе примерно на 15 000 лет, что делает его самым древним из известных инструментов такого типа.

Фрагмент кости длиной около 11 сантиметров содержит 28 проколов, разбросанных по одной плоской стороне, причем 10 из них выровнены и расположены довольно равномерно. Хотя некоторые могут задаться вопросом, не являются ли эти знаки системой обозначений или украшением, эксперты опровергли эти идеи, учитывая, что некоторые из отверстий трудно разглядеть, а фрагмент кости не имел другой формы.

Археолог Люк Дойон из Университета Бордо во Франции предположил, что следы могли быть нанесены при помощи кожевенного производства. Однако только после того, как он посетил сапожную мастерскую и увидел один из инструментов ремесленника, гипотеза укрепилась.

Он и его команда воссоздали отверстия артефакта, проколов кости ребер крупного рогатого скота такими инструментами, как заточенный кремень и рога. Пробивая кожу на кости заостренным каменным зубилом и простукивая ее молотком, они смогли создать ямки, очень похожие на те, что были на фрагменте кости.

Дальнейшие эксперименты подтвердили, что 10 упорядоченных проколов артефакта были намеренно выровнены и регулярно расположены, что указывает на то, что отверстия в коже были сделаны для создания шва, сшитого нитяным инструментом.

Это открытие позволяет взглянуть на технологический прогресс, существовавший среди ранних людей в Европе. Ранее ученым было известно, что люди носили одежду задолго до того, как были изобретены древнейшие известные иглы.

Однако эта находка позволяет предположить, что первые современные люди, жившие в Европе, имели в своем инструментарии технологию изготовления приталенной одежды, что является выдающимся открытием в области антропологии.

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