Техническое чудо древних людей. Ученые никак не могут понять предназначение Каменного корабля Масуды

Одним из самых интригующих памятников Японии является Каменный корабль Масуди, расположенный в селе Асука в префектуре Нара. Несмотря на тщательные исследования, никто точно не знает, каково было назначение этого монолитного сооружения, а тайна его существования остается неразгаданной по сей день.

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Асука известна своими необычными каменными скульптурами, датируемыми периодом Кофун Дзидай, продолжавшимся с 3 века до 538 года н. э. Хотя в регионе находится много буддийских храмов, святынь и статуй, каменные памятники, покрывающие холмы вокруг Асуки, непохожи ни на что, что вы найдете в традиционном буддийском искусстве и архитектуре, сообщают Arkeonews.

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Асука, деревня, расположенная в районе Такаичской префектуры Нара, Япония, известна своими таинственными камнями. Истоки этой древней деревни можно проследить до периода Курганов, который также известен как Кофун Дзидай (ок. 3 ст. — 538 г. н. э.). Период Кофун Дзидай, длившийся с 250 по 552 год нашей эры, характеризуется особым типом земляных курганов в форме ключа, окруженных рвами. Кроме этого, Асука известна своими многочисленными буддийскими храмами, святынями и статуями.

Холмы, окружающие Асуку, усеяны каменными памятниками, отличающимися от скульптур или сооружений в буддийском стиле. Эти необычные постройки привлекают любознательных посетителей и исследователей. Самым выдающимся из этих таинственных каменных курганов называется Масуда но ивафуне или Каменный корабль Масуды. Он расположен на холме неподалеку от станции Окадера и сделан из цельного гранита размером 11 метров на 8 метров и высотой 4,5 метра. Каменный корабль весит примерно 800 тонн и представляет собой высеченный курган с двумя отверстиями в центре площадью около метра квадратного каждое, идущие насквозь к земле. Несмотря на многочисленные исследования, его функция остается неизвестной.

Название "каменный корабль", вероятно, связано с его похожим на каноэ внешним видом или близостью к озеру Масуда Фото: Kazu1000

Название "каменный корабль", вероятно, связано с его похожим на каноэ внешним видом или близостью к озеру Масуда, которое с тех пор осушили в пределах регионального развития. Сторона склона, обращенная к вершине кургана, сглажена под углом 45 градусов к земле, а на других трех сторонах у земли можно увидеть решетчатые следы от долота. Считается, что эти следы связаны с тем, как строители выравнивали поверхность скалы. Сложность резьбы гранита даже с помощью современных инструментов заставила экспертов и ученых рассматривать скульптуру как техническое чудо.

Конструкция Каменного корабля Масуди невероятно похожа на другую японскую каменную загадку под названием Иси Ходен. Хотя сейчас это святыня, посвященная синтоистскому богу Шико Дзиндзя, никто не знает, кто и зачем ее высек, хотя считается, что она имеет два отверстия в центре, подобные Каменного корабля Масуды, хотя их и не видно.

Самая популярная теория о конструкции скалы состоит в том, что она использовалась как астрономический наблюдательный пункт Фото: Kazu1000

Самая популярная теория о конструкции скалы состоит в том, что ее использовали как астрономический наблюдательный пункт. Ориентация монолита по склону позволяет предположить, что он может быть связан с японским лунным календарем, важным для раннего земледелия, и первыми астрономическими наблюдениями. Однако некоторые эксперты не согласны с этой теорией.

Другие историки считают, что скала обозначает королевскую усыпальницу, в которой к тому времени был достроен только вход. Эта теория, однако, не объясняет необычных особенностей сооружения.

До сих пор не существует убедительной информации о значении этого загадочного камня, а причины его существования остаются загадкой. Несмотря на многочисленные исследования и разные теории, Каменный корабль Масуды продолжает поражать воображение тех, кто его посещает.

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