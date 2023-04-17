Технічне диво древніх людей. Ісеня ніяк не можуть збагнути призначення Скельного корабля Масуди

Одним із найгостроцікавіших пам'ятників Японії є Скельний корабель Масуди, розташований в селі Асука в префектурі Нара. Попри ретельні дослідження, ніхто достеменно не знає, яким було призначення цієї монолітної споруди, а таємниця її існування залишається нерозгаданою донині.

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Асука відоме своїми незвичайними кам'яними скульптурами, які датуються періодом Кофун Дзідай, що тривав з 3 століття до 538 року н. е. Хоча в регіоні знаходиться багато буддійських храмів, святинь і статуй, кам'яні пам'ятники, що вкривають пагорби навколо Асуки, не схожі ні на що, що ви знайдете в традиційному буддійському мистецтві та архітектурі, повідомляють Arkeonews.

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Асука, село, розташоване в районі Такаїчі префектури Нара, Японія, відоме своїми таємничими каменями. Витоки цього стародавнього села можна простежити до періоду Курганів, який також відомий як Кофун Дзідай (бл. 3 ст. — 538 р. н. е.). Період Кофун Дзідай, який тривав з 250 по 552 рік нашої ери, характеризується особливим типом земляних курганів у формі ключа, оточених ровами. Окрім цього, Асука відома своїми численними буддійськими храмами, святинями і статуями.

Пагорби, що оточують Асуку, всіяні кам'яними пам'ятниками, які відрізняються від скульптур чи споруд у буддійському стилі. Ці незвичні споруди приваблюють допитливих відвідувачів та дослідників. Найвизначніший з цих таємничих кам'яних курганів називається Масуда но івафуне або Скельний корабель Масуди. Він розташований на пагорбі неподалік від станції Окадера і зроблений з цільного граніту, розміром 11 метрів на 8 метрів і висотою 4,5 метра. Скельний корабель важить приблизно 800 тонн і є висіченим курганом із двома отворами в центрі площею близько метра квадратного кожне, що йдуть наскрізь до землі. Попри численні дослідження, його функція залишається невідомою.

Назва "скельний корабель", ймовірно, пов'язана з його схожим на каное зовнішнім виглядом або близькістю до озера Масуда Фото: Kazu1000

Назва "скельний корабель", ймовірно, пов'язана з його схожим на каное зовнішнім виглядом або близькістю до озера Масуда, яке відтоді осушили в межах регіонального розвитку. Сторона схилу, звернена до вершини кургану, згладжена під кутом 45 градусів до землі, а на інших трьох сторонах біля землі можна побачити решітчасті сліди від долота. Вважається, що ці сліди пов'язані з тим, як будівельники вирівнювали поверхню скелі. Складність різьблення граніту, навіть за допомогою сучасних інструментів, змусила експертів і вчених розглядати скульптуру як технічне диво.

Конструкція Скельного корабля Масуди неймовірно схожа на іншу японську кам'яну загадку під назвою Ісі но Ходен. Хоча зараз це святиня, присвячена синтоїстському богу Шіко Дзіндзя, ніхто не знає, хто і навіщо її висік, хоча вважається, що вона має два отвори в центрі, подібні до Скельного корабля Масуди, хоча їх і не видно.

Найпопулярніша теорія про конструкцію скелі полягає в тому, що вона використовувалася як астрономічний спостережний пункт Фото: Kazu1000

Найпопулярніша теорія про конструкцію скелі полягає в тому, що її використовували як астрономічний спостережний пункт. Орієнтація моноліту щодо схилу дозволяє припустити, що він може бути пов'язаний з японським місячним календарем, який був важливим для раннього землеробства, і першими астрономічними спостереженнями. Однак деякі експерти не погоджуються з цією теорією.

Інші історики вважають, що скеля позначає королівську усипальницю, в якій на той час був добудований лише вхід. Ця теорія, однак, не пояснює незвичних особливостей споруди.

До сьогодні не існує переконливої інформації щодо значення цього загадкового каменя, а причини його існування залишаються загадкою. Попри численні дослідження та різноманітні теорії, Скельний корабель Масуди продовжує вражати уяву тих, хто його відвідує.

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