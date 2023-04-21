Мода древніх людей. Дослідники розповіли, як наші предки вдягалися 40 тис. років тому

Експерти виявили найдавніший із відомих інструментів для виготовлення одягу в Західній Європі — чудова знахідка, яка проливає світло на технологічний прогрес доісторичних людей.

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Цікава знахідка на доісторичному місці на південь від Барселони може розповісти про те, як наші предки в Західній Європі створювали одяг. Вчені знайшли фрагмент кістки тварини, поцяткований ямами, зробленими людиною, який, на їхню думку, міг слугувати дошкою для вичинки шкіри, пише Science News.

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Експерти припускають, що ремісник міг помістити фрагмент кістки під шкуру тварини, пробиваючи отвори в матеріалі, можливо, для створення швів. Цей інструмент, якому майже 40 000 років, передує використанню вушкових голок у цьому регіоні приблизно на 15 000 років, що робить його найдавнішим із відомих інструментів такого типу.

Залишки кістки довжиною приблизно 11 сантиметрів містять 28 проколів, розкиданих по одній пласкій стороні, причому 10 з них вирівняні і досить рівномірно розташовані. Хоча дехто може поцікавитися, чи були ці позначки системою позначень або прикрасою, експерти розвінчали такі ідеї, враховуючи, що деякі з отворів важко розгледіти, а кістковий фрагмент не мав іншої форми.

Археолог Люк Дойон з Університету Бордо у Франції висунув гіпотезу, що позначки могли зробити за допомогою шкіряних виробів. Однак гіпотеза підтвердилася лише тоді, коли він відвідав шевську майстерню і побачив один з інструментів ремісника.

Він та його команда відтворили отвори артефакту, проколюючи реберні кістки великої рогатої худоби такими інструментами, як загострений кремінь та роги. Проколюючи шкіру на кістці загостреним кам'яним долотом і постукуючи по ній інструментом, схожим на молоток, вони змогли створити ямки, які дуже нагадували ті, що є на фрагменті кістки.

Подальші експерименти підтвердили, що 10 впорядкованих проколів на артефакті навмисно вирівняні і розташовані на певній відстані один від одного, що вказує на те, що отвори зроблені в шкірі для створення одягу, зшитого за допомогою ниткопротяжного інструменту.

Це відкриття дає уявлення про технологічний прогрес, який існував серед перших людей в Європі. Вчені й раніше знали, що люди носили одяг задовго до того, як винайшли найдавніші відомі голки з вушками.

Однак ця знахідка свідчить про те, що перші сучасні люди, які жили в Європі, володіли технологією виготовлення приталеного одягу, що є визначним відкриттям в галузі антропології.

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