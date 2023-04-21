Как осенний лист на ветру. Ученые разгадали тайну того, как морские слоны спят под водой (видео)

Долгое время оставалось загадкой, как эти млекопитающие спят в открытом океане, но теперь исследователи полагают, что им удалось открыть эту тайну.

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Ученым известно, что морские слоны подолгу спят на суше, в среднем их сон длится около 10 часов в день, однако до сих пор ученые не понимали, как и где эти млекопитающие спят в открытом океане, пишет Gizmodo.

Известно, что животные могут месяцами кормиться в океане, а значит в какой-то момент они должны были бы спать. В то же время им постоянно необходимо быть на чеку, чтобы не стать закуской акул и косаток. Теперь исследователи полагают, что им наконец-то удалось найти ответ на этот вопрос.

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В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Санта-Круз зафиксировали активность мозга ныряющих морских слонов в дикой природе, что позволило им составить карту эксцентричных "танцев", которые животные совершают, когда спят в середине погружения.

Как правило, морские слоны ныряют на глубину от 300 до 600 метров, однако по данным Департамента парков и отдыха Калифорнии, порой они способны нырнуть на глубину в 1737 метров. Исследование показывает, что в среднем во время погружений животные спят около 2 часов — на каждые 30 минут погружения приходится около 10 минут сна.

Графика, показывающая рисунок штопора, который тюлени делают во время сна Фото: Jessica Kendall-Bar

По словам ведущего автора исследования, биолога-эволюциониста из Океанографического института Скриппса Джесси Кендалл-Бар, они с коллегами предполагают, что во время погружения морские слоны в какой-то момент засыпают. Во время сна они пассивно дрейфуют, подобно падающему листу, который качается вверх и вниз, вращаясь по спирали. Об этом свидетельствует спирально-штопорный рисунок, который ученые обнаружили — именно он является гидродинамическим результатом падения объекта в воду.

В ходе исследования ученые разработали систему электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которая помогла регистрировать морских слонов на глубине в открытом океане. Также ученые использовали устройства, фиксирующие положение и скорость млекопитающих во время погружений.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что морские слоны впадают в сон с быстрым движением глаз только в тот момент, когда пробиваются сквозь воду. Ученые полагают, что это происходит из-за сонного паралича, когда они впадают в фазу быстрого сна, и это заставляет их двигаться иначе.

Кедалл-Бар также отмечает, что во время медленного сна морские слоны способны сохранять пастуральный контроль, а потому, как правило, способны сохранять курс и скользить по прямой линии. Однако порой они переворачиваются вверх ногами во время медленного сна и начинают двигаться по спирали, будто осенние листы, падающие на дно океана.

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