Подібно осінньому листу, що падає. Вчені розгадали таємницю того, як морські слони сплять під водою (відео)

Довгий час залишалося загадкою, як ці ссавці сплять у відкритому океані, але тепер дослідники вважають, що їм удалося відкрити цю таємницю.

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Вченим відомо, що морські слони довго сплять на суші, в середньому їх сон триває близько 10 години на день, проте досі вчені не розуміли, як і де ці ссавці сплять у відкритому океані, пише Gizmodo.

Відомо, що тварини можуть місяцями годуватись в океані, а значить у якийсь момент вони мали б спати. Водночас їм постійно необхідно бути напоготові, щоб не стати закускою акул та косаток. Тепер дослідники вважають, що їм нарешті вдалося знайти відповідь на це питання.

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У новому дослідженні вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Круз зафіксували активність мозку морських слонів, що пірнають у дикій природі, це дозволило їм скласти карту ексцентричних "танців", які тварини здійснюють, коли сплять посеред занурення.

Як правило, морські слони пірнають на глибину від 300 до 600 метрів, проте за даними Департаменту парків та відпочинку Каліфорнії, часом вони здатні пірнути на глибину 1737 метрів. Дослідження показує, що в середньому під час занурень тварини сплять близько 2 годин — на кожні 30 хвилин занурення припадає близько 10 хвилин сну.

Графіка, що показує малюнок штопора, який тюлені роблять під час сну Фото: Jessica Kendall-Bar

За словами провідної авторки дослідження, біологині-еволюціоністки з Океанографічного інституту Скрипса Джессі Кендалл-Бар, вони з колегами припускають, що під час занурення морські слони в якийсь момент засинають. Під час сну вони пасивно дрейфують, подібно листу, що падає, який гойдається вгору і вниз, обертаючись по спіралі. Про це свідчить спірально-штопорний малюнок, який виявили вчені — саме він є гідродинамічним результатом падіння об'єкта у воду.

Під час дослідження вчені розробили систему електроенцефалограми (ЕЕГ), яка допомогла реєструвати морські слони на глибині у відкритому океані. Також вчені використовували пристрої, що фіксують положення та швидкість ссавців під час занурень.

Результати дослідження свідчать, що морські слони впадають у сон зі швидким рухом очей тільки в той момент, коли пробиваються крізь воду. Вчені вважають, що це відбувається через сонний параліч, коли вони впадають у фазу швидкого сну, і це змушує їх рухатися інакше.

Кендалл-Бар також зазначає, що під час повільного сну морські слони здатні зберігати пастуральний контроль, тому, як правило, здатні зберігати курс і рухатися по прямій лінії. Однак часом вони перевертаються догори ногами під час повільного сну і починають рухатися за спіраллю, ніби осінні листи, що падають на дно океану.

Раніше Фокус писав про те, що тюлені з антенами на головах допомогли вченим розгадати загадку Антарктики.