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Технологии и наука

Загадочный и могучий Сурт: великан, предсказавший конец света в скандинавской мифологии

скандинавская мифология, Сурт, йотун, Рагнарек, великаны, древнескандинавская цивилизация, палеонорвежцы, протоевропейцы, засуха, изменение климата, вулканы, обожаемые существа, викинги, древние люди
Фото: Public Domain | Известно, что Сурту поклонялись и преодолевали большие расстояния, чтобы принести ему в жертву птицу, дичь, овец и коз

Известно, что Сурту поклонялись и преодолевали большие расстояния, чтобы принести ему в жертву птицу, дичь, овец и коз. Викинги пытались умилостивить божество и отвлечь вулканическую активность, которую, как они считали, оно вызвало.

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Богатая и яркая древнескандинавская мифология — это гобелен великанов, полубогов, гномов и эльфов, которые играют ключевую роль в формировании норвежской культуры и идентичности. Среди этих мифических существ выделяется Сурт, таинственный и могущественный йотун, или великан, пророческая роль которого в конце света делает его центральной фигурой в скандинавской мифологии, пишет Ancient Origins.

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Суртр — одно из самых древних имен в норвежской мифологии, и считается, что он связан с огнем, поскольку его имя переводится как "черный" или "смуглый". Он владеет большим огненным мечом, и ему суждено сразиться с норвежскими богами, известными как асы, в последней битве Рагнарек. В некоторых источниках Сурт ассоциируется с Муспельхеймом, царством огня в норвежской космологии.

скандинавская мифология, Сурт, йотун, Рагнарек, великаны, древнескандинавская цивилизация, палеонорвежцы, протоевропейцы, засуха, изменение климата, вулканы, обожаемые существа, викинги, древние люди Fullscreen
Рагнарек, что означает "роковой конец света", следует за серией из трех последовательных суровых зим, известных как Фимбулвинтер, и бесчисленных войн
Фото: Public Domain

Рагнарек, что означает "роковой конец света", следует за серией из трех последовательных суровых зим, известных как Фимбулвинтер, и бесчисленных войн, кульминацией которых является последняя битва между богами и йотунами, или великанами. Во время этой эпической битвы Сурт мстит за убийство своего собрата-великана Фрейром, одним из богов, и его огромный пламенный меч охватывает весь мир, приводя к концу всего живого.

Происхождение Сурта можно проследить на примере палеонорвежских и протоевропейских верований и наблюдений за засухой и летним зноем, которых доисторические люди боялись как непременного конца жизни.

В мифологии Сурт повсеместно ассоциируется с огнем, жаром и пламенем, а многие исландские топонимы, носящие его имя, связаны с вулканами и пещерами. Есть основания полагать, что Сурту поклонялись и первые поселенцы-викинги Исландии, чтобы предотвратить вулканическую активность.

В норвежских Эддах и сагах Сурт постоянно изображается как грозный великан, который побеждает в битве Рагнарек и приводит к концу света. Однако его конечная судьба остается неизвестной, поскольку всем существам и богам суждено погибнуть в конце света.

Несмотря на эту неизвестность, мифическое присутствие Сурта продолжает существовать, что свидетельствует о пленительной силе норвежской мифологии.

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