Загадочный и могучий Сурт: великан, предсказавший конец света в скандинавской мифологии

Известно, что Сурту поклонялись и преодолевали большие расстояния, чтобы принести ему в жертву птицу, дичь, овец и коз. Викинги пытались умилостивить божество и отвлечь вулканическую активность, которую, как они считали, оно вызвало.

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Богатая и яркая древнескандинавская мифология — это гобелен великанов, полубогов, гномов и эльфов, которые играют ключевую роль в формировании норвежской культуры и идентичности. Среди этих мифических существ выделяется Сурт, таинственный и могущественный йотун, или великан, пророческая роль которого в конце света делает его центральной фигурой в скандинавской мифологии, пишет Ancient Origins.

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Суртр — одно из самых древних имен в норвежской мифологии, и считается, что он связан с огнем, поскольку его имя переводится как "черный" или "смуглый". Он владеет большим огненным мечом, и ему суждено сразиться с норвежскими богами, известными как асы, в последней битве Рагнарек. В некоторых источниках Сурт ассоциируется с Муспельхеймом, царством огня в норвежской космологии.

Рагнарек, что означает "роковой конец света", следует за серией из трех последовательных суровых зим, известных как Фимбулвинтер, и бесчисленных войн Фото: Public Domain

Рагнарек, что означает "роковой конец света", следует за серией из трех последовательных суровых зим, известных как Фимбулвинтер, и бесчисленных войн, кульминацией которых является последняя битва между богами и йотунами, или великанами. Во время этой эпической битвы Сурт мстит за убийство своего собрата-великана Фрейром, одним из богов, и его огромный пламенный меч охватывает весь мир, приводя к концу всего живого.

Происхождение Сурта можно проследить на примере палеонорвежских и протоевропейских верований и наблюдений за засухой и летним зноем, которых доисторические люди боялись как непременного конца жизни.

В мифологии Сурт повсеместно ассоциируется с огнем, жаром и пламенем, а многие исландские топонимы, носящие его имя, связаны с вулканами и пещерами. Есть основания полагать, что Сурту поклонялись и первые поселенцы-викинги Исландии, чтобы предотвратить вулканическую активность.

В норвежских Эддах и сагах Сурт постоянно изображается как грозный великан, который побеждает в битве Рагнарек и приводит к концу света. Однако его конечная судьба остается неизвестной, поскольку всем существам и богам суждено погибнуть в конце света.

Несмотря на эту неизвестность, мифическое присутствие Сурта продолжает существовать, что свидетельствует о пленительной силе норвежской мифологии.

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