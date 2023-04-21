Загадковий і могутній Сурт: велетень, який передбачив кінець світу у скандинавській міфології

Відомо, що Сурту поклонялися і долали великі відстані, щоб принести йому в жертву птицю, дичину, овець і кіз. Вікінги намагалися вмилостивити божество і відвернути вулканічну активність, яку, як вони вважали, воно викликало.

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Багата та яскрава давньоскандинавська міфологія — це гобелен велетнів, напівбогів, гномів та ельфів, які відіграють ключову роль у формуванні норвезької культури та ідентичності. Серед цих міфічних істот виділяється Сурт, таємничий і могутній йотун, або велетень, чия пророча роль у кінці світу робить його центральною фігурою в скандинавській міфології, пише Ancient Origins.

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Сурт — одне з найдавніших задокументованих імен у скандинавській міфології, і вважається, що воно пов'язане з вогнем, оскільки його ім'я перекладається як "чорний" або "смуглявий". Він володіє великим вогняним мечем і призначений битися з норвезькими богами, відомими як аси, у фінальній битві за Рагнарок. У деяких джерелах Сурт асоціюється з Муспельгеймом, Вогняним світом у скандинавській космології.

Рагнарок, що означає "приречений кінець світу", слідує за трьома суворими зимами, відомими як Фімбулвінтер, та незліченними війнами Фото: Public Domain

Рагнарок, що означає "приречений кінець світу", слідує за трьома суворими зимами, відомими як Фімбулвінтер, та незліченними війнами, які завершуються фінальною битвою між богами та йотунами, або велетнями. Під час цієї епічної битви Сурт прагне помститися за вбивство Фрейром, одним із богів, свого побратима-велетня, і його великий полум'яний меч охоплює світ у полум'ї, спричиняючи кінець усього живого.

Витоки Сурта можна побачити у палеонорвезьких та протоєвропейських віруваннях і спостереженнях за посухою та літньою спекою, яких первісна людина боялася як неминучого кінця життя.

У міфології Сурт повсюдно асоціюється з вогнем, спекою та полум'ям, а багато ісландських топонімів, що мають його ім'я, пов'язані з вулканами та печерами. Існують свідчення, що перші поселенці Ісландії, вікінги, поклонялися божеству як засобу запобігання вулканічній активності.

У скандинавських Едах і сагах Суртр постійно зображується як грізний велетень, який домінує у битві Рагнарок і несе кінець світу. Однак його остаточна доля залишається невідомою, оскільки всім істотам і богам судилося загинути в кінці світу.

Попри цю невизначеність, Сурт продовжує жити далі, що свідчить про захоплюючу силу скандинавської міфології.

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