Встань и танцуй. Музыкальная терапия помогла поставить на ноги парализованного британца

71-летний мужчина из Блэкпула был практически полностью парализован после редкого заболевания, но нашел лекарство, слушая музыку каждый вечер.

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Это история, которая согреет даже самые холодные сердца – человек из Ланкашира был излечен от почти полного паралича, и все благодаря дозе музыкальной магии от единственных и неповторимых Carpenters, пишет Lancs Live.

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Иэн Палмер, 71-летний житель Блэкпула, в прошлом году был поражен редким синдромом Гийена-Барре и провел семь долгих месяцев в больнице, не имея возможности ни двигаться, ни говорить.

Синдром Гийена-Барре (СГБ) — это редкое, но серьезное заболевание, при котором иммунная система человека поражает нервы организма, вызывая мышечную слабость, а иногда и паралич. Синдром может возникнуть в любом возрасте и в равной степени поражает представителей обоих полов. Часто он начинается с покалывания или онемения в конечностях, которое быстро распространяется на руки и ноги. В тяжелых случаях состояние может привести к почти полному параличу, и человеку может потребоваться аппарат искусственной вентиляции легких для дыхания. Хотя точная причина СГБ неизвестна, она часто следует за вирусной или бактериальной инфекцией, а в редких случаях может быть спровоцирована вакцинами. Лечение обычно включает в себя поддерживающую терапию, например, помощь при дыхании и физиотерапию.

Но перевод в Центр неврологической помощи Сью Райдер в Престоне оказался ключом к раскрытию скрытого потенциала его тела. Там он встретил своего терапевта Клэр, которая научила его революционному искусству музыкальной терапии.

Это была не просто старая музыка – любимые мелодии Иэна из группы The Carpenters действительно вернули ему бодрость. И он не просто пассивно слушал, о нет. Под руководством Клэр он научился петь и концентрироваться на мелодиях и текстах песен, что стало для него практикой осознанности.

Сначала Ян был настроен скептически. Он думал, что музыкальная терапия – это всего лишь небольшая уловка, которая не подойдет такому "типичному северному человеку", как он. Но когда он начал больше петь и внимательнее прислушиваться к мелодиям, произошло нечто удивительное. Его мозг начал "открываться", и пути, которые были заблокированы его болезнью, медленно начали пробуждаться.

Вскоре Ян снова начал ходить, общаться со своей семьей и даже вновь обрел голос. Он был поражен способностью музыки исцелять и благодарен Клэр за то, что она указала ему путь.

Оглядываясь на свой опыт, Иэн говорит, что никогда бы не подумал, что такое простое занятие, как петь вместе с The Carpenters, может оказать такое глубокое влияние на его жизнь. Но теперь он поверил в это и готов поделиться своей историей со всеми, кто захочет его послушать.

Ранее Фокус писал о случаях паралича в Европе. Эту проблему связывают с медицинской процедурой, известной как "желудочный ботокс", которая предназначена для снижения веса.