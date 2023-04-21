Встань і танцюй. Музична терапія допомогла поставити на ноги паралізованого британця

71-річний чоловік із Блекпула був практично повністю паралізований після рідкісного захворювання, але знайшов ліки, слухаючи музику щовечора.

Related video

Це історія, яка зігріє навіть найхолодніші серця — чоловіка з Ланкашира було вилікувано від майже повного паралічу, і все завдяки дозі музичної магії від єдиних та неповторних Carpenters, пише Lancs Live.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Іен Палмер, 71-річний житель Блекпула, торік був вражений рідкісним синдромом Гійєна-Барре і провів сім довгих місяців у лікарні, не маючи змоги ні рухатися, ні говорити.

Синдром Гієна-Барре (СГБ) — це рідкісне, але серйозне захворювання, за якого імунна система людини вражає нерви організму, спричиняючи м'язову слабкість, а іноді й параліч. Синдром може виникнути в будь-якому віці й однаковою мірою вражає представників обох статей. Часто він починається з поколювання або оніміння в кінцівках, яке швидко поширюється на руки та ноги. У важких випадках стан може призвести до майже повного паралічу, і людині може знадобитися апарат штучної вентиляції легенів для дихання. Хоча точна причина СГБ невідома, вона часто слідує за вірусною або бактеріальною інфекцією, а в рідкісних випадках може бути спровокована вакцинами. Лікування зазвичай охоплює підтримуючу терапію, наприклад, допомогу під час дихання і фізіотерапію.

Але переведення в Центр неврологічної допомоги Сью Райдер у Престоні виявилося ключем до розкриття прихованого потенціалу його тіла. Там він зустрів свого терапевта Клер, яка навчила його революційного мистецтва музичної терапії.

Це була не просто стара музика — улюблені мелодії Іена з гурту The Carpenters дійсно повернули йому бадьорість. І він не просто пасивно слухав, о ні. Під керівництвом Клер він навчився співати і концентруватися на мелодіях і текстах пісень, що стало для нього практикою усвідомленості.

Спочатку Ян був налаштований скептично. Він думав, що музична терапія — це всього лише невеликий прийом, який не підійде такій "типовій північній людині", як він. Але коли він почав більше співати й уважніше прислухатися до мелодій, сталося щось дивовижне. Його мозок почав "відкриватися", і шляхи, які були заблоковані його хворобою, повільно почали пробуджуватися.

Незабаром Ян знову почав ходити, спілкуватися зі своєю сім'єю і навіть знову здобув голос. Він був вражений здатністю музики зцілювати і вдячний Клер за те, що вона вказала йому шлях.

Озираючись на свій досвід, Іен каже, що ніколи б не подумав, що таке просте заняття, як співати разом із The Carpenters, може мати такий глибокий вплив на його життя. Але тепер він повірив у це і готовий поділитися своєю історією з усіма, хто захоче його послухати.

Раніше Фокус писав про випадки паралічу у Європі. Цю проблему пов'язують із медичною процедурою, відомою як "шлунковий ботокс", яка призначена для зниження ваги.