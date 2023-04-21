Главная причина слепоты. Ученые создали технологию по снижению глазного давления

Глаукома поразила до 80 миллионов человек во всем мире, и ученые борются с ней с помощью передовой генной терапии, которая обещает снизить высокое глазное давление и вылечить главную причину слепоты.

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Глаукома – коварный похититель зрения. Подкрадываясь к своим жертвам незаметно и хитро, она медленно лишает их зрения, пока они не остаются в полной темноте. В мире насчитывается до 80 миллионов человек, страдающих этим заболеванием, и это не маленькая проблема. Но ученые разработали новое оружие в борьбе с этим воришкой, пишет New Atlas.

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Глаукома вызывается досадной мелочью – повышением внутриглазного давления (ВГД). Глаз вырабатывает жидкость под названием водянистый гумор, который необходим для питания глаза и поддержания его формы. Эта жидкость выводится из глаза через угол передней камеры, но если этот угол поврежден, глаз производит больше водянистой влаги, чем может вывести, что приводит к повышению ВГД. Это может повредить зрительный нерв и привести к слепоте.

Первая линия лечения глаукомы включает в себя использование глазных капель, но для 50% пациентов этого недостаточно. На помощь приходит генная терапия, супергерой современной медицины. Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине в сотрудничестве с биотехнологической компанией Exhaura Ltd разработали новейшую терапию с использованием адено-ассоциированного вируса для передачи инструкций по производству фермента матричной металлопротеиназы-3 (ММП-3). Этот фермент помогает ускорить отток водянистого гумора из глаза, тем самым снижая ВГД.

Исследователи протестировали свою терапию на мышах и человеческих донорских глазных яблоках и обнаружили, что она усиливает отток жидкости и снижает ВГД. Команда с оптимизмом смотрит на будущее этой терапии и считает, что она может проложить путь к лечению других ослепляющих глазных заболеваний. "Наш новый подход к лечению глаукомы с помощью генной терапии является кульминацией более чем семилетних исследований, – сказал ведущий автор Джеффри О'Каллаган, – Мы надеемся, что эта терапия проложит путь к разработке методов лечения других форм слепых глазных заболеваний".

Ранее Фокус писал об интересной связи между голоданием и потерей зрения. В понимании этого ученым помогли милейшие пауки-прыгуны.