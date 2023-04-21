Головна причина сліпоти. Учені створили технологію зі зниження очного тиску

Глаукома вразила до 80 мільйонів людей у всьому світі, і вчені борються з нею за допомогою передової генної терапії, яка обіцяє знизити високий очний тиск і вилікувати головну причину сліпоти.

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Глаукома — підступний викрадач зору. Підкрадаючись до своїх жертв непомітно і хитро, вона повільно позбавляє їх зору, поки вони не залишаються в повній темряві. У світі налічується до 80 мільйонів людей, які страждають на це захворювання, і це не маленька проблема. Але вчені розробили нову зброю в боротьбі з цим злодюжкою, пише New Atlas.

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Глаукома викликається прикрою дрібницею — підвищенням внутрішньоочного тиску (ВОТ). Око виробляє рідину під назвою водянистий гумор, який необхідний для живлення ока і підтримки його форми. Ця рідина виводиться з ока через кут передньої камери, але якщо цей кут пошкоджений, око виробляє більше водянистої вологи, ніж може вивести, що призводить до підвищення ВОТ. Це може пошкодити зоровий нерв і призвести до сліпоти.

Перша лінія лікування глаукоми включає в себе використання очних крапель, але для 50% пацієнтів цього недостатньо. На допомогу приходить генна терапія, супергерой сучасної медицини. Дослідники з Трініті-коледжу в Дубліні у співпраці з біотехнологічною компанією Exhaura Ltd розробили новітню терапію з використанням адено-асоційованого вірусу для передачі інструкцій з виробництва ферменту матричної металопротеїнази-3 (ММП-3). Цей фермент допомагає прискорити відтік водянистого гумору з ока, тим самим знижуючи ВОТ.

Дослідники протестували свою терапію на мишах і людських донорських очних яблуках і виявили, що вона посилює відтік рідини і знижує ВОТ. Команда з оптимізмом дивиться на майбутнє цієї терапії і вважає, що вона може прокласти шлях до лікування інших сліпучих очних захворювань. "Наш новий підхід до лікування глаукоми за допомогою генної терапії є кульмінацією більш ніж семирічних досліджень, — сказав провідний автор Джеффрі О'Каллаган, — Ми сподіваємося, що ця терапія прокладе шлях до розробки методів лікування інших форм сліпих очних захворювань".

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