Божественное вмешательство. Ученые рассказали, почему демократии и свободе сложно ужиться с религией

Исследование показывают, что использование "божественной легитимации" исторически ограничивало демократизацию и укрепляло автократию во всем мире.

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В недавнем исследовании ученые из Копенгагенского и Лундского университетов сосредоточились на изучении исторической роли, которую религия сыграла в политике, и того, что ее все еще можно использовать для легитимации и оправдания политической власти в некоторых обществах, пишет IFLScience.

Сложно отрицать роль, которую религия сыграла в истории. Для примера Законы Хаммурали, которые представляют собой один из первых письменных юридических документов, датированный 1750 годом до н.э. Вавилонский юридический документ начинается с определения Хаммурали как своего правители и посредника на земле. Данный свод законов, по сути, является ярким примером "божественной легитимации", когда правитель способен обращаться к могущественным богам, дабы оправдать свои указы и решения.

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В современном мире одним из ярких примеров можно считать законы шариата, которые также показывают, как религиозная доктрина способна влиять на политику. Кроме того, можно вспомнить роль, которую официальные государственные ведомства по делам религии играют в США, России и Камбодже.

Несмотря на то, какую роль религия играет в истории и современном обществе, ученые пришли к выводу, что было проведено крайне мало систематических исследований корней институционализации и причин, по которым религиозное влияние все еще сохраняется в некоторых обществах. Эту ошибку решили исправить доцент кафедры экономики Копенгагенского университета Жанет Синдинг Бенцен и ее коллега Гюнес Гокмен из Лундского университета.

В ходе исследования они собрали данные о религиях в 1265 досовременных обществах, а затем сравнили их с текущими данными о религиозных законах в 176 странах. Информация была взята из Ассоциации архивов религиозных данных (ARDA).

По словам Бенцен, данные позволили ученым сравнить обществе со схожими характеристиками:

одна языковая группа;

одинаковый уровень сложности;

способ существования;

уровень развития;

территориальный (находятся на одном континенте).

Ученые отмечают, что даже в обществах, схожих по всем этим параметрам, неравенство может в значительной степени отличаться. Данные свидетельствуют о том, что общества с большим социальным неравенством с большей вероятностью будут поклоняться богам с доминирующим характером. Исследование показывает, что морализация и божье наказание работают гораздо эффективнее в качестве средства власти, в то время как духи, не способные наказывать, оказываются бесполезными для этих целей.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что общества с исторической верой в высших богов с большей вероятностью будут будут дискриминировать и отдавать предпочтение определенным группа. Это могут быть законы:

ограничивающие права женщин;

запрещающие гомосексуальность;

запрещающие богохульство;

распространяющие привилегии.

Еще одно открытие в данном исследовании касается автократических государств — систем правления, в которых абсолютная власть сосредоточена в руках одного человека или группы лиц. Анализ Бенцен и Гокмана показывает, что автократия использует религию, чтобы обеспечить и узаконить свою власть.

Исследователи полагают, что опора на божественную легитимность может привести к сохранению автократии, поскольку подобные процессы часто являются антитезой демократии, что в принципе снижает шансы на демократизацию. Это приведет к тому, что автократии создадут больше институтов для поддержки религии, чтобы укрепить свою власть.

Авторы исследования утверждают, что данный анализ является серьезным предупреждением для человечества. Ведь в мире, где религия и популизм находятся на подъеме, важно понимать корни таких тенденций. В то же время ученые уточняют, что религия не всегда является отрицательной силой в обществе — она также может приносить положительные изменения, в том числе:

снятие стресса;

личную надежду;

чувство общности.

Однако опасность заключается в том, что она будет использована в собственным злонамеренных целях. Существует множество исследований, которые показывают, что религия может оказывать положительное влияние на общее благополучия людей, авторы исследования лишь хотели показать ее "другую сторону".

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