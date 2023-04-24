Стали менее одинокими. Ученые выяснили, что попугаям нравятся отношения на расстоянии

В новом исследовании владельцы научили своих пернатых питомцев общаться друг с другом по видеосвязи и это возымело любопытный эффект.

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Попугаи, пожалуй, являются одними из самых распространенных домашних животных — только в США живут около 20 миллионов пернатых питомцев. В новом исследовании ученые решили сосредоточиться на том, можно ли сделать попугаев менее изолированными и как это сделать, пишет The Guardian.

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В ходе исследования ученые из Университета Глазго раздали реципиентам планшеты, которые они могли использовать, чтобы питомцы совершали звонки по видеосвязи. Ученые полагают, что такие онлайн разговоры с другими попугаями способны заставить питомцев вести себя более социально, в том числе речь идет:

о прихорашивании;

о пении;

об играх.

В общей сложности ученые собрали более 1000 часов видеосъемки, а в исследовании приняли участие 18 домашних попугаев. Проанализировав полученные данные исследователи пришли к выводу, что от "отношений на расстоянии" попугаи также получают пользу.

По словам соавтора исследования, доктора Ильены Гирский-Дуглас, известно, что во время пандемии видеозвонки помогли множеству людей чувствовать себя менее изолированными и одинокими. Поэтому ученые предположили, что это может сработать и для попугаев — например, видеосвязь может воспроизвести некоторые социальные преимущества жизни в стае. Ведь, в дикой природе попугаи, как правило, живут в стаях, тогда как в домашних условиях их чаще держат поодиночке или небольшими группами.

Исследователи полагают, что изоляция и скука могут навредить пернатым питомцам, в том числе вызвать ряд психологических проблем, которые проявляются в:

раскачивании;

хождении взад-вперед;

повреждении себя, например, выщипывании перьев.

Ученые отобрали группу попугаев среди пользователей Parrot Kindergarten, онлайн-программы обучения для попугаев и их владельцев. Изначально птиц научили звонить в колокольчик, затем с помощью владельцев они касались фото другой птицы на экране планшета, чтобы позвонить ей. В общей сложности птицы осуществили почти 150 намеренных звонков друг другу, во время которых владельцы вели подробные записи их активности, а исследователи позже просматривали записи.

По словам соавтора исследования, доктора Дженнифер Куния из Северо-восточного университета, они с коллегами обнаружили, что птицы, казалось, поняли, что взаимодействуют с другими птицами, а потому их поведение мало отличалось от поведения попугаев в реальной жизни. Ученые обнаружили, что некоторые из реципиентов начинали петь, играть друг с другом, передвигаться вверх ногами, показывать игрушки и прихорашиваться. Все это является подтверждением тому, что видеозвонки, похоже, могут позволить попугаям чувствовать себя менее одинокими и изолированными.

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