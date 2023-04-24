Стали менш самотніми. Вчені з'ясували, що папугам подобаються стосунки на відстані

У новому дослідженні власники навчили своїх пернатих улюбленців спілкуватися один з одним по відеозв'язку і це мало цікавий ефект.

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Папуги, мабуть, є одними з найпоширеніших домашніх тварин — лише у США живе майже 20 мільйонів пернатих тварин. У новому дослідженні вчені вирішили зосередитися на тому, чи можна зробити папуг менш ізольованими та самотніми, пише The Guardian.

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Під час дослідження вчені з Університету Глазго роздали реципієнтам планшети, які вони могли використовувати, щоб улюбленці здійснювали дзвінки по відеозв'язку. Вчені вважають, що такі онлайн розмови з іншими папугами здатні змусити улюбленців поводитися соціально, зокрема йдеться:

про чепуріння;

про співи;

про ігри.

Загалом учені зібрали понад 1 000 годин фільмування, а в дослідженні взяли участь 18 домашніх папуг. Проаналізувавши отримані дані дослідники дійшли висновку, що зі "стосунків на відстані" папуги також отримують користь.

За словами співавторки дослідження, докторки Іллєни Гірський-Дуглас, відомо, що під час пандемії відеодзвінки допомогли безлічі людей відчувати себе менш ізольованими та самотніми. Тому вчені припустили, що це може спрацювати й для папуг — наприклад, відеозв'язок може відтворити деякі соціальні переваги життя у зграї. Адже, в дикій природі папуги, як правило, живуть у зграях, тоді як у домашніх умовах їх частіше тримають поодинці або невеликими групами.

Дослідники вважають, що ізоляція і нудьга можуть нашкодити пернатим улюбленцям, зокрема викликати низку психологічних проблем, які виявляються в:

розгойдуванні;

ходінні взад-вперед;

пошкодженні себе, наприклад, вищипуванні пір'я.

Вчені відібрали групу папуг серед користувачів Parrot Kindergarten, онлайн-програми навчання для папуг та їхніх власників. Спочатку птахів навчили дзвонити в дзвіночок, потім за допомогою власників вони торкалися фото іншого птаха на екрані планшета, щоб зателефонувати до нього. Загалом птахи здійснили майже 150 навмисних дзвінків один одному, під час яких власники вели докладні записи їхньої активності, а дослідники пізніше переглядали записи.

За словами співавторки дослідження, докторки Дженніфер Кунія з Північно-східного університету, вони з колегами з'ясували, що птахи, здавалося, зрозуміли, що взаємодіють з іншими птахами, а тому їх поведінка мало відрізнялася від поведінки папуг у реальному житті. Вчені з'ясували, що деякі з реципієнтів починали співати, грати одне з одним, пересуватися ногами вверх, показувати іграшки й чепуритися. Все це є підтвердженням того, що відеодзвінки, схоже, можуть дозволити папугам почуватися менш самотніми та ізольованими.

Раніше Фокус писав про те, що какаду здали тест, який раніше вдавалося пройти лише людям та шимпанзе.