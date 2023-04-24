Всемирный потоп для черепах. К 2050 году большинство мест гнездования будут смыты водой

Исследователи предупреждают, что к середине столетия большинство критических мест гнездования морских черепах будут уничтожены поднятием уровня воды в океане.

Related video

Последние десятилетия ученые неустанно предупреждают, что в ближайшем будущем человечеству придется столкнуться с последствиями глобального потепление, которых нам не удастся избежать. На этот раз ученые полагают, что под угрозой окажутся большинство мест гнездования черепах, которые находятся на грани исчезновения, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании, опубликованном в Scientific Report, ученые пришли к выводу, что "всемирный потоп" приближается и к морским черепахам — исследователи полагают, что глобальное повышение океана, которое нам не удается остановить, погубит большую часть гнездования морских черепах, находящихся на грани исчезновения. К ним относятся:

кожистые черепахи;

головастые черепахи;

черепахи Бисса;

оливковые черепахи;

зеленые черепахи.

В новом исследовании ученые изучили различные сценарии выбросов парниковых газов, места гнездования и топографию определенных мест. Все эти данные позволили им рассчитать, какой опасности подвергнутся те или иные пляжи, используемые морскими черепахами в качестве мест гнездования.

Авторы исследования отмечают, что согласно "пессимистичным сценариям" большинство пляжей, используемых черепахами для гнездования попросту окажутся под водой уже к середине столетия. Более "оптимистичные сценарии" предполагают, что лишь некоторые пляжи, используемые черепахами окажутся затопленными на 100%.

Карта исчезновения нерестилищ морских черепах Фото: Scientific Reports

В то же время исследователи отмечают, что пессимистичные сценарий, увы, сегодня кажутся более реалистичными, чем оптимистичные. Речь идет о пляжах, расположенных в Латинской Америке, США, Карибском бассейне и Австралии. При этом исследователи отмечают, что наибольшей опасности находятся гнезда кожистых черепах, которые, как правило, откладывают яйца на открытых участках. Более того, исследователи считают, что даже при умеренных сценариях выбросов парниковых газов нерестилища морских черепах на плоских пляжах станут уязвимыми для наводнений.

Несмотря на то, что морские черепахи являются морскими животными и большую часть времени проводят в воде, суша жизненно необходима им, чтобы откладывать яйца и продлевать род. Из года в год самки черепах возвращаются на один и тот же пляж, чтобы отложить яйца. Из-за резкого повышения глобального уровня моря и затопления привычных пляжей, у них может попросту не хватить времени на формирование новых привычек.

Авторы исследования признают, что существуют некоторые проблемы в информации о том, насколько хорошо некоторые виды морских черепах могут адаптироваться к повышению уровня моря. Однако изменения климата уже влияют на жизнь морских черепах и далее ситуация лишь будет усугубляться.

Ранее Фокус писал о том, что новое массовое вымирание уже запущено, и ученые считают, что нам его не остановить.