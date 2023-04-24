Всесвітній потоп для черепах. До 2050 року більшість місць гніздування будуть змиті водою

Дослідники попереджають, що до середини століття більшість критичних місць гніздування морських черепах буде знищено підняттям рівня води в океані.

Related video

Останні десятиліття вчені невпинно попереджають, що у найближчому майбутньому людству доведеться зіткнутися з наслідками глобального потепління, яких нам не вдасться уникнути. Цього разу вчені вважають, що під загрозою опиниться більшість місць гніздування черепах, які знаходяться на межі зникнення, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні, опублікованому в Scientific Report, вчені дійшли висновку, що "всесвітній потоп" наближається і до морських черепах — дослідники вважають, що глобальне підвищення океану, яке нам не вдається зупинити, занедбає більшу частину гніздування морських черепах, що знаходяться на межі зникнення. До них належать:

шкірясті черепахи;

головасті черепахи;

черепаха Бісса;

оливкові черепахи;

зелені черепахи.

У новому дослідженні вчені вивчили різні сценарії викидів парникових газів, місця гніздування та топографію певних місць. Всі ці дані дозволили їм розрахувати, яку небезпеку зазнають ті чи інші пляжі, що використовуються морськими черепахами як місця гніздування.

Автори дослідження зазначають, що згідно з "песимістичними сценаріями" більшість пляжів, що використовуються черепахами для гніздування, просто виявляться під водою вже до середини століття. Більш "оптимістичні сценарії" припускають, що лише деякі пляжі, що використовуються черепахами, виявляться затопленими на 100%.

Карта зникнення нерестовищ морських черепах Фото: Scientific Reports

Водночас дослідники зазначають, що песимістичні сценарії, на жаль, сьогодні здаються більш реалістичними, ніж оптимістичні. Йдеться про пляжі, розташовані в Латинській Америці, США, Карибському басейні та Австралії. При цьому дослідники зазначають, що найбільшою небезпекою є гнізда шкірястих черепах, які, як правило, відкладають яйця на відкритих ділянках. На додаток, дослідники вважають, що навіть за помірних сценаріїв викидів парникових газів нерестилища морських черепах на плоских пляжах стануть вразливими для повеней.

Попри те, що морські черепахи є морськими тваринами й більшість часу проводять у воді, суша життєво необхідна їм, щоб відкладати яйця і продовжувати рід. З року в рік самки черепах повертаються на той самий пляж, щоб відкласти яйця. Через різке підвищення глобального рівня моря і затоплення звичних пляжів, вони можуть просто не вистачити часу на формування нових звичок.

Автори дослідження визнають, що є деякі проблеми в інформації про те, наскільки добре деякі види морських черепах можуть адаптуватися до підвищення рівня моря. Однак зміни клімату вже впливають на життя морських черепах і далі ситуація лише посилюватиметься.

Раніше Фокус писав про те, що нове масове вимирання вже запущене й учені вважають, що нам його не зупинити.