Секрет благополучия: ученые назвали 2 черты характера, которые предсказывают его наличие

В новом исследовании ученые изучили предикторы благополучия, чтобы понять какие люди больше склонны к нему и можно ли развить в себе это чувство.

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Чувство благополучия считается вершиной личного успеха, хотя его и совсем непросто определить. По словам психолога Джастина Гатта, понятие благополучия выходит за рамки хорошего самочувствия и представляет собой ощущения физического здоровья в сочетании с долголетием и повышенной креативностью, пишет Inverse.

По словам Гатта, психическое благополучие состоит из двух ключевых компонентов: во-первых, гедонистическое благополучие, или субъективное, представляющее собой удовлетворенность жизнью и счастьем; во-вторых, эвдемоническое поведение, или психологическое, состояние связанное с чувством цели и автономии.

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Исследователи полагают, что мы можем добиться благополучия в нашей жизни, если будем культивировать определенный образ жизни и личностные качества. В результате нового исследования Гатт с коллегами сосредоточились на определении факторов, которые мы можем контролировать, для улучшения собственного благополучия.

Факторы, влияющие на благополучие

В ходе исследования команда опросила чуть более тысячи здоровых взрослых, затем опрос был повторен через год. Кроме того, реципиенты прошли серию тестов, которые предоставляли информацию о факторах их здоровья, образа жизни, а также помогали оценить их личность. Кроме того их спрашивали о недавних жизненных событиях, как хороших, так и плохих, а также отношении к работе.

Проанализировав результаты ученые обнаружили некоторые факторы, которые делают людей более склонными к благополучию, причем некоторые из них могли меняться со временем, что весьма удивило ученых.

Исследователи обнаружили, что люди, которые используют стратегию регулирования эмоций, с большей вероятностью испытывают благополучие. Однако с течением времени это перестает являться сильным предиктором. Отметим, что когнитивная переоценка заключается в смене отношения к ситуации. Ранее ученые уже доказали, что эта стратегия способна снижать тревогу и депрессию, а также повышает удовлетворенность жизнью.

Влияет ли личность на благополучие?

В ходе исследования ученые обнаружили, что черты характера влияют на различия между людьми больше, чем изменения в благополучии с течением времени. Например, исследование показывает, что экстраверсия является "самым сильным уникальным предиктором изменения благополучия в течение одного года". Эта черта личности связана с общительностью, напористостью и позитивностью.

Теперь авторы исследования полагают, что эта черта характера может способствовать сохранению и увеличению благополучия, даже с течением времени. Поэтому экстраверты, как правило, обладают более обширными социальными связями, и реже испытывают стресс.

Еще одним предиктором благополучия также считается сознательность. Эта черта символизирует желание быть ответственным, целеустремленным и продуктивным. Более ранние исследования пришли к выводу, что ответственность побуждает людей больше заботиться о себе.

Исследователи также обнаружили, что на изменение благополучия с течением времени влияют травмирующие и связанные с работой события. В том числе речь идет о приеме на работу или увольнении.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что на благополучие человека в течение одного года влияют такие факторы, как:

физические упражнения;

потребление фруктов;

потребление овощей.

По словам Гатта, все это доказывает, что чувство благополучия определяется не только чувством счастья, но и здоровым образом жизни и других факторов, которые на нас влияют.

Ранее Фокус писал о том, что за деньги действительно можно купить счастье. Но ученые предупреждают: есть одно условие.