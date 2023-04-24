Секрет добробуту: вчені назвали 2 риси характеру, які передбачають його наявність

У новому дослідженні вчені вивчили предиктори добробуту, щоб зрозуміти які люди більше схильні до нього і чи можна розвинути це почуття.

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Почуття добробуту вважається вершиною особистого успіху, хоч його й зовсім непросто визначити. За словами психолога Джастіна Гатта, поняття добробуту виходить за межі хорошого самопочуття і є відчуттям фізичного здоров'я в поєднанні з довголіттям і підвищеною креативністю, пише Inverse.

За словами Гатта, психічний добробут складається з двох ключових компонентів: по-перше, гедоністичного добробуту, або суб'єктивного, що є задоволеністю життям і щастям; по-друге, евдемонічної поведінка, чи психологічної, стан пов'язані з почуттям мети й автономії.

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Дослідники вважають, що ми можемо досягти добробуту у нашому житті, якщо культивуватимемо певний спосіб життя та особисті якості. Під час нового дослідження Гатт із колегами зосередилися на визначенні факторів, які ми можемо контролювати для покращення власного добробуту.

Чинники, що впливають на добробут

Під час дослідження команда опитала трохи більше тисячі здорових дорослих, потім опитування було повторене через рік. Крім того, реципієнти пройшли серію тестів, які надавали інформацію про фактори їх здоров'я, спосіб життя, а також допомагали оцінити їх особистість. Крім того, їх запитували про нещодавні життєві події, як хороші, так і погані, а також ставлення до роботи.

Проаналізувавши результати, вчені виявили деякі фактори, які роблять людей більш схильними до добробуту, до того ж деякі з них могли змінюватися з часом, що дуже здивувало вчених.

Дослідники з'ясували, що люди, які використовують стратегію регулювання емоцій, з більшою ймовірністю мають добробут. Однак з часом це перестає бути сильним предиктором. Зазначимо, що когнітивна переоцінка полягає у зміні ставлення до ситуації. Раніше вчені вже довели, що ця стратегія здатна знижувати тривогу та депресію, а також підвищує задоволеність життям.

Чи впливає особистість на добробут?

Під час дослідження вчені виявили, що риси характеру впливають на різницю між людьми більше, ніж зміни в добробуті з часом. Наприклад, дослідження показує, що екстраверсія є "найсильнішим унікальним предиктором зміни добробуту протягом одного року". Ця риса особистості пов'язана з комунікабельністю, наполегливістю та позитивністю.

Тепер автори дослідження вважають, що ця риса характеру може сприяти збереженню та збільшенню добробуту, навіть із часом. Тому екстраверти, як правило, мають розширенні соціальні зв'язки, і рідше відчувають стрес.

Ще одним предиктором добробуту також вважається свідомість. Ця риса символізує бажання бути відповідальним, цілеспрямованим і продуктивним. Більш ранні дослідження дійшли висновку, що відповідальність спонукає людей більше піклуватися про себе.

Дослідники також виявили, що на зміну добробуту з часом впливають події, що травмують і пов'язані з роботою. Зокрема йдеться про влаштування на роботу чи звільнення.

Результати дослідження також свідчать про те, що на добробут людини протягом одного року впливають такі фактори, як:

фізичні вправи;

споживання фруктів;

споживання овочів.

За словами Гатта, все це доводить, що почуття добробуту визначається не лише почуттям щастя, а й здоровим способом життя та іншими факторами, які впливають на нас.

Раніше Фокус писав про те, що за гроші справді можна купити щастя. Але вчені попереджають: є одна умова.