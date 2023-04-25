Движемся со скоростью улитки. Ученые рассказали, почему нам не удастся сдержать потепление на Земле

Новое исследование свидетельствует о том, что человечество движется в нужном направлении, но, увы, с неправильной скоростью.

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Десятилетиями ученые пытаются сдержать глобальное потепление на Земле на уровне до 1,5 °C. Для достижения этого заветного предела в 2015 году правительства стран даже приняли Парижское соглашение, в котором обязались выполнить ряд шагов, пишет Science Alert.

Одним из ключевых факторов достижения цели по недопущению повышения глобальной температуры планеты называют отказ от угля, который является ископаемым топливом и основным фактором антропогенного изменения климата.

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Казалось бы, поэтапный отказ от угля — отличный способ сдержать глобальное потепление, поскольку в настоящее время в атмосферу выбрасывается около 15 миллиардов тонн СО2 ежегодно, причем 40% из них приходится на уголь. Оказавшись в атмосфере Земли углекислый газ может сохраняться там столетиями, улавливая солнечное тепло и изменяя климат нашей планеты.

Однако новое исследование показывает, что человечеству едва ли удастся сдержать глобальное потепление на уровне до 1,5 °C выше "доиндустриального". В новом исследовании ученые из Лундского университета в Швеции изучили планы 72 стран, которые обязались отказаться от угля уже середине столетия. Оказалось, что человечество выбрало правильное направление, но, увы, движется с недостаточной скоростью.

По словам соавтора исследования, ученого-эколога Олега Черпа, в действительности, все больше стран сообщают о своих планах отказаться от угля в своих энергетических системах, и "это позитивно". Но, этого недостаточно. Исследователи полагают, что если мы в реальности хотим не допустить повышения глобальной температуры Земли выше 2°C, поэтапный этап отказа от угля должен ускориться. Более того, странам, которые полагаются на другие виды ископаемого топлива, также необходимо ускорить переход.

Хорошая новость заключается в том, что глобального потепления на 2 градуса все еще можно избежать. Однако это крайне позитивный сценарий, в котором Индия и Китай приступят к плану по отказу от угля уже через 5 лет. Однако даже в этом случае, глобальная температура потепления Земли останется на отметке ниже 2°C только в случае, если планы Китая и Индии будут соответствовать скорости отказа от угля Великобритании или Германии.

В то же время более реалистичным сценарием ученые называют будущее, в котором глобальное потепление нашей планеты достигнет отметки в 2,5-3°C. Увы, основная причина заключается в том, что обещания многих стран выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению остались лишь на бумаге. В отчете за 2021 год, например, говорится, что Гамбия является единственной страной, которая в настоящее время находится на правильном пути.

Основная проблема заключается в том, что подобное потепление планеты станет беспрецедентным в истории человечества, однако Земля уже видела сопоставимые теплые рекорды, что дает нам некоторое представление о том, чего стоит ожидать, и последствия будут удручающими.

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