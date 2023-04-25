Рухаємося зі швидкістю равлика. Науковці розповіли, чому нам не вдасться стримати потепління на Землі

Нове дослідження свідчить, що людство рухається у потрібному напрямі, але, на жаль, з неправильною швидкістю.

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Десятиліттями вчені намагаються стримати глобальне потепління на Землі на рівні до 1,5 °C. Для досягнення цієї заповітної межі у 2015 році уряди країн навіть ухвалили Паризьку угоду, в якій зобов'язалися виконати низку кроків, пише Science Alert.

Одним із ключових факторів досягнення мети щодо недопущення підвищення глобальної температури планети називають відмову від вугілля, яка є викопним паливом та основним фактором антропогенної зміни клімату.

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Здавалося б, поетапна відмова від вугілля — чудовий спосіб стримати глобальне потепління, оскільки нині в атмосферу викидається близько 15 мільярдів тонн CO2 щорічно, до того ж 40% із них припадає на вугілля. Опинившись в атмосфері Землі, вуглекислий газ може зберігатися там століттями, вловлюючи сонячне тепло і змінюючи клімат нашої планети.

Однак нове дослідження показує, що людству навряд чи вдасться стримати глобальне потепління на рівні до 1,5 °C вище "доіндустріального". У новому дослідженні вчені з Лундського університету у Швеції вивчили плани 72 країн, які зобов'язалися відмовитися від вугілля вже в середині століття. Виявилося, що людство обрало правильний напрямок, але, на жаль, рухається із недостатньою швидкістю.

За словами співавтора дослідження, вченого-еколога Олега Черпа, насправді все більше країн повідомляють про свої плани відмовитися від вугілля у своїх енергетичних системах, і "це позитивно". Але цього недостатньо. Дослідники вважають, що якщо ми реально хочемо не допустити підвищення глобальної температури Землі більше ніж на 2°C, поетапна фаза відмови від вугілля має прискоритися. До того ж країнам, які покладаються на інші види палива, також необхідно прискорити перехід.

Хороша новина полягає в тому, що глобальне потепління на 2 градуси все ще можна уникнути. Однак це вкрай позитивний сценарій, в якому Індія та Китай розпочнуть план відмови від вугілля вже через 5 років. Однак навіть у цьому випадку глобальна температура потепління Землі залишиться на позначці нижче 2°C лише у випадку, якщо плани Китаю та Індії відповідатимуть швидкості відмови від вугілля Великобританії чи Німеччини.

Водночас більш реалістичним сценарієм вчені називають майбутнє, в якому глобальне потепління нашої планети досягне позначки 2,5-3°C. На жаль, основна причина полягає в тому, що обіцянки багатьох країн виконати свої зобов'язання за Паризькою угодою залишилися лише на папері. У звіті за 2021 рік, наприклад, йдеться про те, що Гамбія є єдиною країною, яка нині перебуває на правильному шляху.

Основна проблема полягає в тому, що подібне потепління планети стане безпрецедентним в історії людства, проте Земля вже бачила порівняні теплі рекорди, що дає нам певне уявлення про те, чого варто очікувати, і наслідки будуть гнітючими.

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