Вестники трагедии. Исследователи борются с жуками за "жизнь" исторических памятников

600-летнюю гробницу, высеченную в память о графе Саффолк и его семье, разбирают специалисты-консерваторы, чтобы обработать ее от жуков.

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Гробницу Майкла де ла Поля, 2-го графа Саффолк, и его жены Кэтрин построили около 1410 года. Она находится в St Andrew's Church в Вингфилде. Об этом пишет BBC News.

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Чтобы сэкономить средства, статуи не изготовили из камня, а вырезали из дерева и обработали так, чтобы придать им вид камня.

Исследователи из Кембриджа начнут работы по устранению повреждений древесины, нанесенных жуками. Приблизительно она продлится три недели. Они разберут гробницу, чтобы обработать ее, а затем отправить на хранение.

Чтобы сэкономить средства, статуи не изготовили из камня, а вырезали из дерева и обработали так, чтобы придать им вид камня Фото: ST ANDREW'S CHURCH

Жуки-точильщики — опасные для древесины вредители, которые роют в сырье туннели и так повреждают его. Они "известны своим постукиванием посреди ночи, якобы предвещающей трагедию".

Майкл де ла Поль был английским аристократом и военачальником, 2-м графом Саффолк (1398-1399, 1399-1415). Он также участвовал в Столетней войне между Королевством Англии и Королевством Франция.

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