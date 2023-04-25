Вісники трагедії. Дослідники боряться з жуками за "життя" історичних пам'яток

600-річну гробницю, висічену напам'ять про графа Саффолку та його родину, розбирають фахівці-консерватори, щоб обробити її від жуків.

Related video

Гробницю Майкла де ла Поля, 2-го графа Саффолку, та його дружини Кетрін побудували близько 1410 року. Вона знаходиться в St Andrew's Church у Вінгфілді. Про це пише BBC News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Щоб заощадити кошти, статуї не виготовили з каменю, а вирізали з дерева і обробили так, щоб надати їм вигляду каменю.

Дослідники з Кембриджу розпочнуть роботи з усунення пошкоджень деревини, завданих жуками. Приблизно, вона триватиме три тижні. Вони розберуть гробницю, щоб обробити її, а потім відправити на зберігання.

Щоб заощадити кошти, статуї не виготовили з каменю, а вирізали з дерева і обробили так, щоб надати їм вигляду каменю Фото: ST ANDREW'S CHURCH

Жуки-точильники — небезпечні для деревини шкідники, які риють у сировині тунелі і так пошкоджують її. Вони "відомі своїм постукуванням посеред ночі, яке нібито віщує трагедію".

Майкл де ла Поль був англійським аристократом і воєначальником, 2-им графом Саффолку (1398-1399, 1399-1415). Він також брав участь у Столітній війні між Королівством Англія і Королівством Франція.

Раніше Фокус розповідав про те, що реставратори могли пошкодити безцінний записник — Атлантичний кодекс Леонардо да Вінчі. Серія чорних плям, що з'явилися на 210 сторінках кодексу, роками спантеличувала дослідників, а причина їхньої появи залишалася незрозумілою.