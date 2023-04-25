Провал столетия. В 1896 году в Британии построили пародию на Эйфелеву башню и снесли ее

Несмотря на всплеск популярности вначале, башня не привлекала большую толпу из-за неустойчивого фундамента, что вызывало проседание на болотистом грунте. В конце концов, это привело к ее окончательному демонтажу в 1904 году.

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В 1891 году в деревенском поселке Уэмбли, графство Миддлсекс, начался проект строительства башни. "Большая лондонская башня", или, как ее еще называли, Башня Ваткина, был детищем сэра Эдварда Уильяма Ваткина, 1-го баронета, выдающегося железнодорожного предпринимателя, не чуждавшегося амбициозных инженерных замыслов. Ваткин имел целью создать аттракцион, который бы конкурировал с легендарной Эйфелевой башней, построенной во Франции Гюставом Эйфелем, пишет HeritageDaily.

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Амбиции Уоткина не знали границ, ведь он стоял за различными крупномасштабными железнодорожными проектами, включая строительство Великой центральной магистрали, а также за злополучным проектом Англо-французской подводной железнодорожной компании по прокладке туннеля в канале в 1881 году.

Успех Эйфелевой башни, прозванной "La dame de fer" (в переводе с французского "железная леди"), подтолкнул Уоткина к идее создания собственного возвышающегося сооружения, чтобы привлечь лондонцев на свои поезда для посещения достопримечательности.

Несмотря на то, что он обратился к Гюставу Эйфелю с предложением спроектировать башню, ему было отказано, в результате чего в 1890 году был объявлен архитектурный конкурс, на котором было представлено 68 проектов. Среди представленных проектов была башня, вдохновленная Пизанской башней, башня со спиральной железной дорогой, поднимающейся по ее внешнему виду, и даже модель Великой пирамиды Гизы в масштабе 1/12.

Победивший проект Макларена, Уильяма Данна и инженера А.Д. Стюарта представлял собой восьминогую металлическую башню высотой 366 метров — на 45,8 метра выше Эйфелевой башни Фото: CC BY-SA 4.0

Победивший проект Макларена, Уильяма Данна и инженера А.Д. Стюарта представлял собой восьминогую металлическую башню высотой 366 метров — на 45,8 метра выше Эйфелевой башни.

Проект был грандиозным и включал две смотровые площадки с ресторанами, театрами, танцевальными залами, выставочными залами, турецкими банями и гостиницей на 90 номеров. На вершине башни находились смотровые площадки, астрономическая обсерватория и санаторий на свежем воздухе, куда можно было попасть с помощью системы лифтов.

Парк развлечений, окружавший башню, был не менее впечатляющим: здесь были озера, водопад, пышные декоративные сады, поля для игры в крикет и футбол, а также многочисленные общественные аттракционы и рестораны.

Для контроля за строительством была создана Международная компания по строительству башни, но публичная подписка не смогла привлечь инвесторов, и проект пришлось сократить, чтобы он не напоминал Эйфелеву башню. Работы начались в июне 1893 года, а к сентябрю 1895 года была завершена первая часть башни высотой 47 метров.

Башня была открыта для посетителей в 1896 году, и во втором квартале того года парк посетило более 100 000 человек, хотя за весь 1895 год это число сократилось до 120 000, а за 1896 год — только до 100 000. Несмотря на первоначальный всплеск популярности, башня не смогла привлечь большое количество людей, и менее пятой части из 100 000 посетителей парка в 1896 году заплатили за подъем на башню.

Позднее выяснилось, что фундамент башни был неустойчивым, что привело к проседанию болотистой почвы. Реализации проекта помешало то, что Уоткин перенес инсульт и отошел от руководства "Метрополитен", в результате чего в 1899 году Международная компания по строительству башни подала заявление о добровольной ликвидации.

В 1902 году башня была признана небезопасной и закрыта для посещения, получив прозвище "глупость Уоткина". В течение следующих двух лет башня была разобрана, а фундамент разрушен с помощью динамита.

Несмотря на неудачу башни, парк Уэмбли оставался популярной достопримечательностью, и компания по строительству башни возместила свои убытки, переоформившись в 1906 году в компанию Wembley Park Estate Company. Компания заложила пригород Уэмбли, где был построен культовый стадион Уэмбли (первоначально известный как "Выставочный стадион Британской империи" или просто "Стадион империи").

Новый стадион быстро стал иконой британской спортивной культуры, принимая многочисленные громкие события, такие как летние Олимпийские игры 1948 года, финал Кубка мира ФИФА 1966 года и ежегодный финал Кубка Англии. На нем также проходили музыкальные концерты, включая культовый концерт Live Aid в 1985 году, на котором группа Queen знаменито исполнила свой сет с Фредди Меркьюри, одетым в его легендарный белый жилет.

Сегодня стадион подвергся обширной реконструкции и модернизации, а в 2007 году был открыт новый современный стадион с раздвижной крышей и местами для 90 000 зрителей. Стадион остается достопримечательностью британской спортивной и развлекательной культуры, свидетельством наследия амбициозного замысла сэра Эдварда Уоткина и непреходящей привлекательности парка Уэмбли как центра отдыха и развлечений.

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