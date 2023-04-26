Почти как у Джима Керри. В Японии найдена деревянная маска, олицетворявшая "дух головы"

Эксперты считают, что они раскопали важный предмет сельскохозяйственных фестивалей древнего прошлого Японии, обнаружив деревянную маску, датированную началом третьего столетия.

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Глубоко под поверхностью земли, в самом сердце руин Ниши-Ивата в префектуре Осака, Япония, команда археологов совершила удивительное открытие. 24 апреля Центр культурного наследия Осаки объявил о находке удивительно хорошо сохранившейся деревянной маски, датированной началом третьего века, пишет Arkeonews.

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Маска высотой около 30 см и шириной 18 см относится к японской эпохе Яеи, периоду великих преобразований, который стал свидетелем перехода страны к оседлому сельскохозяйственному обществу благодаря земледельческим технологиям, завезенным из Кореи. Эксперты определили, что маска была важнейшим предметом на влиятельных сельскохозяйственных фестивалях, организованных влиятельными людьми того времени.

Маска, тщательно вырезанная из одного кедрового дерева, имеет два отверстия для глаз, рот и перфорированное отверстие, вероятно, для крепления веревки для фиксации на лице владельца Фото: Osaka Centre for Cultural Heritage

Маска, тщательно вырезанная из одного кедрового дерева, имеет два отверстия для глаз, рот и перфорированное отверстие, вероятно, для крепления веревки для фиксации на лице владельца. Однако, учитывая ее вес, маска, скорее всего, выставлялась на фестивалях, а не носилась.

По словам Каору Терасавы, директора Исследовательского центра макимукугаку в городе Сакурай в префектуре Нара, маска олицетворяла "дух головы", который почитался как бог в человеческом обличье и представлял власть Окими. Термин "Окими" относится к правителю царства Ямато, политическому союзу влиятельных семей, расположенному на территории современной префектуры Нара и правившему с третьего по седьмой век.

Эксперты обнаружили маску в донных отложениях на глубине примерно 2,9 метра под поверхностью земли вместе с обугленным деревянным предметом, похожим на мотыгу, и фрагментом деревянного ведра для воды. Считается, что все три предмета играли важную роль в сельскохозяйственных праздниках.

Начиная с 29 апреля и до 7 мая маска будет выставлена на всеобщее обозрение в Музее культуры Яей в Идзуми, префектура Осака. Это третья деревянная маска, обнаруженная в этот период, и ее безупречная сохранность позволит экспертам лучше понять увлекательные культурные практики древних обществ Японии.

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