Майже як у Джима Керрі. В Японії знайдено дерев'яну маску, яка втілює "дух голови"

Експерти вважають, що вони розкопали важливий предмет сільськогосподарських фестивалів давнього минулого Японії, знайшовши дерев'яну маску, датовану початком третього століття.

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Глибоко під поверхнею землі, в самому серці руїн Ніші-Івата в префектурі Осака, Японія, команда археологів зробила дивовижне відкриття. 24 квітня Центр культурної спадщини Осаки оголосив про знахідку напрочуд добре збереженої дерев'яної маски, датованої початком третього століття, пише Arkeonews.

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Маска розміром приблизно 30 см заввишки і 18 см завширшки є артефактом японської епохи Яйой, періоду великих перетворень, який засвідчив перехід країни до осілого сільськогосподарського суспільства завдяки запозиченим з Кореї методам ведення сільського господарства. Експерти визначили маску як важливий елемент впливових сільськогосподарських фестивалів, організованих впливовими людьми того часу.

Маска, ретельно вирізана з одного кедрового дерева, має два отвори для очей, рот і перфорований отвір, ймовірно, для прикріплення мотузки, щоб утримувати її на обличчі власника Фото: Osaka Centre for Cultural Heritage

Маска, ретельно вирізана з одного кедрового дерева, має два отвори для очей, рот і перфорований отвір, ймовірно, для прикріплення мотузки, щоб утримувати її на обличчі власника. Однак, зважаючи на її вагу, маску, найімовірніше, демонстрували на фестивалях, а не носили.

За словами Каору Терасави, директора Дослідницького центру Макімукуґаку в місті Сакураї, що в префектурі Нара, маска втілювала "дух голови", який шанувався як бог у людській подобі та уособлював владу Окімі. Термін "Окімі" означає правителя Королівства Ямато, політичного союзу впливових родин, що базувався на території сучасної префектури Нара і правив з третього по сьоме століття.

Експерти знайшли маску в паводкових відкладеннях приблизно на глибині 2,9 метрів під поверхнею землі, разом з обвугленим дерев'яним предметом, що нагадує мотику, та уламком дерев'яного відра для води. Вважається, що всі три предмети відігравали важливу роль у сільськогосподарських святах.

Починаючи з 29 квітня і до 7 травня, маска буде виставлена на загальний огляд у Музеї культури Яйой в Ідзумі, префектура Осака. Це вже третя дерев'яна маска, знайдена з цього періоду, і її бездоганне збереження дозволить експертам краще зрозуміти захоплюючі культурні практики стародавніх японських суспільств.

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