Культовая древняя табула. Археологи раскрыли интригующий мир средневековых игр

Энтузиасты настольных игр и любители истории будут заинтригованы последним открытием средневековой игровой фигурки в Бедфордшире, Англия.

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Команда археологов из Cotswold Archaeology совершила удивительное открытие во время раскопок средневекового здания в Бедфордшире. Они обнаружили игровую фигурку для игры в настольные игры, изготовленную из нижней челюсти крупного рогатого скота, пишет HeritageDaily.

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Столы были широко распространены в средневековые времена для игры в различные настольные игры, где два игрока бросали кости и перемещали свои фигуры по рядам разметки. Слово "столы" происходит от латинского слова tabula, что означает "доска", и впервые появилось в Британии в римский период.

В дополнение к столу команда также обнаружила средневековое деревянное здание и ряд средневековых канав для ограждения. Одной из самых популярных настольных игр, в которые играли римляне, была Ludus duodecim scriptorium, что переводится как "игра двенадцати знаков", игра, в которую играли с использованием трех кубических костей и 15 фигур у каждого игрока.

Вполне вероятно, что игра "табула" была усовершенствована из Ludus duodecim scripta и продолжала использоваться в средневековый период. Табула гораздо больше похожа на нарды и использует два ряда по двадцать четыре очка.

Табула, найденная в Бидвелл-Уэст, имеет диаметр почти 6 см и украшен на лицевой стороне концентрическими кругами и узором в виде колец и точек. Подобные образцы, как по размеру, так и по стилю украшения, были найдены в разных местах Англии, которые получили широкое распространение в 11-13 веках.

По словам команды, проводившей раскопки, "не всегда возможно определить, к какой игре принадлежали игровые предметы, найденные при археологических раскопках, поскольку часто не сохранилось доски. Однако из-за связи со средневековым местом, стиля оформления и размера вполне вероятно, что наш игровой предмет использовался для игры в табулу в средневековый период".

В целом, эта находка позволяет заглянуть в прошлое и узнать, как люди проводили досуг в средневековые времена.

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