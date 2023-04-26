Культова древня табула. Археологи розкрили гостроцікавий світ середньовічних ігор

Ентузіасти настільних ігор та любителі історії будуть заінтриговані останнім відкриттям середньовічної ігрової фігурки у Бедфордширі, Англія.

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Команда археологів з Cotswold Archaeology зробила дивовижне відкриття під час розкопок середньовічної будівлі в Бедфордширі. Вони виявили гральну фігурку для гри в настільні ігри, виготовлену з нижньої щелепи великої рогатої худоби, пише HeritageDaily.

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У середньовіччі "стольники" широко використовували для різних настільних ігор, де двоє гравців кидали кістки і пересували свої фігурки по рядах позначок. Слово "столи" походить від латинського слова tabula, що означає "дошка", і вперше з'явилося у Британії в римський період.

Окрім настільника, команда також знайшла середньовічну будівлю з дерев'яним каркасом і низку середньовічних огороджувальних ровів. Однією з найпопулярніших настільних ігор, в яку грали римляни, була Ludus duodecim scriptorium, що перекладається як "гра дванадцяти позначок", гра, в яку грали за допомогою трьох кубічних гральних кісток і кожен гравець мав по 15 фішок.

Цілком ймовірно, що гра "табула" вдосконалена з Ludus duodecim scripta і продовжувала існувати в середньовічний період. Табула набагато більше схожа на нарди і використовує два ряди по двадцять чотири очки.

Табула, знайдена з Бідвелл Вест, має діаметр майже 6 см і прикрашена на лицьовій стороні концентричними колами та кільцево-крапковим візерунком. Такі приклади, як за розміром, так і за стилем оздоблення, виявлені на знахідках по всій Англії, які стали поширеними протягом 11-13 століть.

За словами команди археологів, "не завжди можливо визначити, до якої саме гри належали ігрові фігури, знайдені під час археологічних розкопок, оскільки часто не збереглося жодної дошки. Однак, зважаючи на зв'язок із середньовічним місцем, стиль оздоблення та розмір, цілком імовірно, що наша ігрова фігура могла використовуватися для гри в табулу в середньовічний період".

Загалом, ця знахідка пропонує дивовижний погляд на минуле та дозвілля, яким користувалися люди в середньовічні часи.

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