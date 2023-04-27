Пророк Города грехов. Черепаха Мохаве Макс пробудилась рекордно рано за последние 23 года

Этот предсказатель наступления весны редко ошибается и, похоже, он не допустил ошибки и в этот раз.

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Мохаве Макс — это самец черепахи, живущий в заповеднике Спрингс в Лас-Вегасе. Ежегодно его жизнь и привычки изучают более 4000 учеников местных школ. Школьники также принимают участие в ежегодном конкурсе, чтобы угадать день, когда именно Мохаве Макс решит покинуть свою зимнюю нору, пишет Daily Mail.

Выход пророка Города грехов из спячки традиционно означает приход весны — земля уже прогрела и появился первый росток. Именно в этот момент из своего зимнего жилища и появляется Мохаве Макс. К слову, по словам сотрудников зоопарка черепаха-пророк еще ни разу не подводила со своими прогнозами.

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В этом году пророк Города грехов вышел из своей зимней спячки 24 апреля в 15:40 по тихоокеанскому времени. Смотрители зоопарка отмечают, что это самый ранний побег Мохаве Макса из своего зимнего жилища за последние 23 года. Похоже, этот провидец в действительности что-то знает, так как ученые из Йельского университета свидетельствуют о том, что март 2023 года стал вторым самым теплым мартом на Земле за всю историю наблюдений.

По словам ученых, единственным более теплым мартом в истории нашей планеты стал март 2016 года, ближе к концу рекордно сильного явления Эль-Ниньо 2014-2016 годов. Национальные центры экологической информации NOAA отмечают, что температура была на 2,23 градуса по Фаренгейту выше среднего показателя 20-го века.

Исследователи отмечают, что более высокие температуры, более продолжительный световой день и внутренние часы черепахи способствуют ее появлению. В Городе грехов зимний отдых рептилий, находящихся под угрозой исчезновения, называют брумацией.

Отметим, что заповедник Спрингс, где обитает Мохаве Макс, занимает площадь почти в 80 гектаров. Эта территория предназначена для прогулок и представлений на природе. Заповедник принадлежит и управляется водным районом Лас-Вегас-Вэлли. Сотрудники заповедника отмечают, что пустынная черепаха, к которым относится и Мохаве Макс, считается ключевым видом и индикатором здоровья хрупкой экосистемы пустыни, а потому исследователям так важно сохранить этот вид.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что пресноводные черепахи нежатся в лунном свете.