Пророк Міста гріхів. Черепаха Мохаве Макс прокинулася рекордно рано за останні 23 роки

Цей провісник настання весни рідко помиляється і, схоже, він не припустився помилки й цього разу.

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Мохаве Макс — це самець черепахи, який живе в заповіднику Спрінгс у Лас-Вегасі. Щорічно його життя та звички вивчають понад 4000 учнів місцевих шкіл. Школярі також беруть участь у щорічному конкурсі, щоб вгадати день, коли саме Мохаве Макс вирішить залишити свою зимову нору, пише Daily Mail.

Вихід пророка Міста гріхів зі сплячки традиційно означає прихід весни — земля вже прогрілась і з'явився перший паросток. Саме в цей момент зі своєї зимової оселі й з'являється Мохаве Макс. До речі, за словами співробітників зоопарку, черепаха-пророк ще жодного разу не підводила зі своїми прогнозами.

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Цього року пророк Міста гріхів вийшов зі своєї зимової сплячки 24 квітня о 15:40 за тихоокеанським часом. Доглядачі зоопарку зазначають, що це рання втеча Мохаве Макса зі свого зимового житла за останні 23 роки. Схоже, цей провидець насправді щось знає, оскільки вчені з Єльського університету свідчать про те, що березень 2023 став другим найтеплішим березнем на Землі за всю історію спостережень.

За словами вчених, єдиним теплішим березнем в історії нашої планети став березень 2016 року, ближче до кінця рекордно сильного явища Ель-Ніньйо 2014-2016 років. Національні центри екологічної інформації NOAA зазначають, що температура була на 2,23 градуса за Фаренгейтом вище за середній показник 20-го століття.

Дослідники зауважують, що вищі температури, більш тривалий світловий день і внутрішній годинник черепахи сприяють її появі. У Місті гріхів зимовий відпочинок рептилій, які перебувають під загрозою зникнення, називають брумацією.

Заповідник Спрінгс, де мешкає Мохаве Макс, займає площу майже 80 гектарів. Ця територія призначена для прогулянок та вистав на природі. Заповідник належить та керується водним районом Лас-Вегас-Веллі. Співробітники заповідника зазначають, що пустельна черепаха, до яких належить і Мохаве Макс, вважається ключовим видом та індикатором здоров'я крихкої екосистеми пустелі, а тому дослідникам так важливо зберегти цей вид.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що прісноводні черепахи ніжаться у місячному світлі.