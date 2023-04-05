Чарівні лунатики. Вчені виявили, що прісноводні черепахи ніжаться у місячному світлі

Нове дослідження свідчить про те, що черепахи ведуть дуже активне нічне життя і люблять грітися у сяйві Місяця.

Related video

Прогулявшись у парках з водоймами, можна поспостерігати за дивовижною гнучкістю прісноводних черепах — вони буквально навалюються один на одного, щоб зайняти найкраще місце під сонцем. Про ці денні ритуали прісноводних тварин відомо вже давно, проте тепер дослідники вважають, що вони ведуть не менш активний нічний спосіб життя, пише IFLScience.

Нещодавні спостереження, зроблені постдокторантом Університету Ла Троб, доктором Дональдом Макнайтом, який разом зі своїм колегою доктором Еріком Нардбергом з Університету Нової Англії вперше спостерігав за нічним пильнуванням прісноводних черепах в Австралії, свідчить про те, що ці дивовижні тварини поводяться дуже активно.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені виявили, що прісноводні черепахи гріються не тільки у променях сонця, а й ніжаться вночі у місячному світлі. Вчені спостерігали за тваринами на березі річки Росс у Таунсвіллі. Під час спостережень дослідники виявили, що прісноводні черепахи демонструють майже таку саму поведінку вночі, що й вдень — вони вибираються на колоди, намагаються зайняти найкраще місце і купаються у світлі Місяця.

Дослідники припускають, що така поведінка прісноводних черепах пов'язана з температурою їхнього тіла. Річ у тому, що вночі вода в річці залишається такою теплою, що черепахам насправді хотілося б, щоб вона була трохи прохолоднішою, а тому вони вибираються на поверхню, щоби трохи охолонути в прохолодному світлі Місяця.

Щоб зрозуміти, чи є нічні ванни звичайним явищем для всіх черепах, чи це лише дивна поведінка кількох австралійських особин, вчені встановили камери відеоспостереження у різних куточках світу. Загалом було встановлено 25 камер, які розмістили в Австралії, Белізі, Німеччині, Індії, Сейшельських островах, Сенегалі, Тринідаді, Тобаго, Південній Африці та США.

Загалом записи охопили поведінку 29 видів прісноводних черепах, що охоплюють одразу 7 сімейств. Вчені виявили, що нічні купання в місячному світлі полюбляють 13 різних видів прісноводних черепах, особливо ті, що живуть у тропіках та субтропіках.

Той факт, що подібна поведінка властива особинам, що мешкають у тропіках та субтропіках, вкотре доводить, що подібна поведінка тварин пов'язана з температурою навколишнього середовища. Проте дослідники зазначають, що це залишається лише припущенням, тому потрібні додаткові дослідження, щоб остаточно зрозуміти мотивацію черепах, яким подобається купатися у місячному світлі.

Цікаво, що частота і тривалість нічних купань різнилася залежно від виду, проте вчені виявили, що вони були тривалішими, ніж денні.

Раніше Фокус писав про те, що 90-річна черепаха Містер Піклз та його супутниця стали батьками трійні.