Очаровательные лунатики. Ученые обнаружили, что пресноводные черепахи нежатся в лунном свете

Новое исследование свидетельствует о том, черепахи ведут весьма активную ночную жизнь и любят греться в сиянии Луны.

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Прогулявшись в парках с водоемами, можно понаблюдать за удивительной гибкостью пресноводных черепах — они буквально наваливаются друг на друга, чтобы занять лучшее место под солнцем. Про эти дневные ритуалы пресноводных животных известно уже давно, однако теперь исследователи полагают, что они ведут не менее активный ночной образ жизни, пишет IFLScience.

Недавние наблюдения, сделанные постдокторантом Университета Ла Троб, доктором Дональдом Макнайтом, который вместе со своим коллегой доктором Эриком Нардбергом из Университета Новой Англии впервые наблюдал за ночным бодрствованием пресноводных черепах в Австралии, свидетельствует о том, что эти удивительные животные ведут весьма активный ночной образ жизни.

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Ученые обнаружили, что пресноводные черепахи греются не только в лучах солнца, но и нежатся в ночи в лунном свете. Ученые наблюдали за животными на берегу реки Росс в Таунсвилле. В ходе наблюдений исследователи обнаружили, что пресноводные черепахи демонстрируют почти такое же поведение ночью, что и днем — они выбираются на бревна, пытаются занять лучшее место и нежатся в свете Луны.

Исследователи предполагают, что такое поведение пресноводных черепах связано с температурой их тела. Дело в том, что ночью вода в реке остается такой теплой, что черепахам, на самом деле, хотелось бы, чтобы она была чуть более прохладной, а потому они выбираются на поверхность, чтобы немного остыть в прохладном свете Луны.

Чтобы понять, являются ли ночные ванны обычным явлением для всех черепах или это лишь странное поведение нескольких австралийских особей, ученые установили камеры видеонаблюдения в разных уголках мира. В общей сложности было установлено 25 камер, которые разместили в Австралии, Белизе, Германии, Индии, Сейшельских островах, Сенегале, Тринидаде, Тобаго, Южной Африке и США.

В общей сложности записи охватили поведение 29 видов пресноводных черепах, охватывающих сразу 7 семейств. Ученые обнаружили, что ночные купания в лунном свете предпочитали 13 различных видов пресноводных черепах, в особенности тех, что живут в тропиках и субтропиках.

Тот факт, что подобное поведение свойственно для особей, которые обитают в тропиках и субтропиках, в очередной раз доказывает, что подобное поведение животных связано с температурой окружающей среды. Однако исследователи отмечают, что пока это остается лишь предположением, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы до конца понять мотивацию черепах, которым нравится купаться в лунном свете.

Любопытно, что частота и продолжительность ночных купаний различалась в зависимости от вида, однако ученые обнаружили, что они всегда были более продолжительными, чем дневные.

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