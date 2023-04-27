Самые древние следы жилища людей. Исследователи разгадали секреты скрытых петроглифов Аляски

Нетронутые и загадочные северные регионы Северной Америки всегда были окутаны тайной, а дикая красота Аляски и обширных северных провинций Канады веками приковывала внимание исследователей и искателей приключений.

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Аляска имеет богатую историю, и многие почитаемые коренные американские племена оставили свой след на этой земле. Но один особый исторический артефакт будоражил воображение ученых и остается загадкой до сих пор: пляж петроглифов во Врангеле, Аляска, пишет Ancient Origins.

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Расположенный вдоль прибрежного маршрута Внутреннего прохода, Врангель — это маленький и спокойный рыбацкий городок с сильным самосознанием коренных американцев. Это райский уголок природной красоты с суровыми горами, пышными бореальными лесами, скалистыми пляжами и большими архипелагами.

Но всего в 1,6 км от города находится загадочный пляж Петроглиф-Бич, где зубчатые скалы украшены замысловатой резьбой по камню. Эти петроглифы — одни из самых древних форм человеческого самовыражения, встречающиеся по всему миру, но редко встречающиеся в такой плотной концентрации в Северной Америке.

На пляже можно увидеть от 40 до 50 наскальных рисунков, большинство из которых очень хорошо сохранились, их возраст оценивается до 8 000 лет. Происхождение этих рисунков остается загадкой. Хотя коренные американцы тлинкиты живут в этом районе уже тысячи лет, эти петроглифы могли быть созданы жителями до их появления. Рисунки на пляже петроглифов включают в себя элементы стилей тлинкитов и хайда, а также более примитивные и грубые рисунки гораздо более древних культур.

Существует несколько теорий о том, кто мог создать эти рисунки. Одна из них предполагает, что их создали люди племени хайда, которые жили на близлежащих островах Хайда-Гвайи уже 13 000 лет. По другой версии, их могла создать совершенно другая культурная группа, предшествовавшая как хайда, так и тлинкитам.

Некоторые из петроглифов представляют собой простые символы, другие — сложные изображения косаток, лосося, воронов, птиц, рыб и других существ, имевших большое значение для местных коренных американских племен.

Из-за своего возраста и эрозии, вызванной прибрежной средой, некоторые петроглифы сейчас находятся под водой, и их можно детально рассмотреть только во время отлива. Тем не менее они дают увлекательное представление о культурном развитии этого дикого региона прибрежной Аляски.

Даже современные ученые-тлинкиты по-прежнему озадачены их значением, а их истинное происхождение остается загадкой, которая продолжает интриговать научное сообщество.

Пляж петроглифов во Врангеле — это свидетельство богатой истории и непреходящей тайны доевропейской эпохи на Аляске и в Северной Америке. Это напоминание о том, что все еще существуют древние народы, чья история была утеряна во времени, оставив после себя лишь загадочные артефакты, над которыми нам предстоит поразмышлять.

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