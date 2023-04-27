Найдавніші сліди житла людей. Дослідники розгадали секрети прихованих петрогліфів Аляски

Неприборкані та загадкові північні регіони Північної Америки завжди були оповиті таємницею, а дика краса Аляски та великих північних провінцій Канади століттями привертала увагу дослідників та шукачів пригод.

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Аляска має багату історію, і чимало шанованих корінних американських племен залишили свій слід на цій землі. Але один конкретний історичний артефакт розбурхав уяву вчених і залишається загадкою донині: пляж петрогліфів у Врангелі, штат Аляска, пише Ancient Origins.

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Розташований уздовж прибережного маршруту "Внутрішній прохід", Врангель — це маленьке і мирне рибальське містечко із сильною корінною американською ідентичністю. Ця місцевість — притулок природної краси, з суворими горами, пишними бореальними лісами, кам'янистими пляжами та розлогими архіпелагами.

Але всього за 1,6 км від міста лежить таємничий Пляж петрогліфів, де нерівні скелі прикрашені складним кам'яним різьбленням. Ці петрогліфи є одними з найдавніших форм людського самовираження, які зустрічаються по всьому світу, але рідко в такій щільній концентрації в Північній Америці.

Пляж може похвалитися від 40 до 50 різьбленими зображеннями, більшість з яких напрочуд добре збереглася, за оцінками, їм до 8 000 років. Походження цих різьблених фігур залишається загадкою.

Хоча корінні американці тлінкіти живуть у цій місцевості вже тисячі років, ці петрогліфи могли створити мешканці, які жили тут до їхнього прибуття. Малюнки на пляжі петрогліфів включають елементи стилів тлінкітів та хайда, а також примітивні та грубі зображення набагато давніших культур.

Існує кілька теорій про те, хто міг створити їх. Одна з них стверджує, що їх могли вирізати хайда, які жили на сусідніх островах Хайда-Гваї протягом 13 000 років. Інша припускає, що їх могла створити зовсім інша культурна група, яка передувала як хайда, так і тлінкітам.

Деякі з петрогліфів є простими символами, тоді як інші — це складні різьблені зображення косаток, лосося, круків, птахів, риб та інших істот, що мали велике значення для місцевих індіанських племен.

Через свій вік та ерозію, спричинену прибережним середовищем, деякі з петрогліфів зараз знаходяться під водою і можуть бути детально розглянуті лише під час відпливу. З усім тим вони дають неймовірне уявлення про культурний розвиток цього дикого регіону на узбережжі Аляски.

Навіть сучасні дослідники тлінкітів залишаються спантеличеними їхнім значенням, а їхнє справжнє походження залишається таємницею, яка продовжує інтригувати наукову спільноту.

Пляж петрогліфів у Врангелі є свідченням багатої історії та тривалої таємниці доєвропейської епохи на Алясці та в Північній Америці. Це нагадування про те, що досі існують стародавні народи, історія яких загубилася в часі, залишивши нам лише загадкові артефакти для роздумів.

Раніше Фокус розповідав про знахідку з печери на Алясці, яка переписує історію людства. Нею виявилася древня "ведмежа" кістка, на яку дослідники натрапили.