"Прадед" Земли. Кипарис в Чили вскоре может побить рекорд самого старого дерева в мире (видео)

Предполагается, что дереву более 5000 тысяч лет и сейчас ученые ведут процесс признания его самым старым деревом на планете.

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В лесу на юге Чили сохранилось гигантское дерево, возраст которого, как полагают ученые насчитывает более 5000 лет. Исследователи прозвали древний кипарис "Прадедом" и начали процесс по признанию его самым старым деревом в мире, пишет Science Alert.

Согласно данным исследователей, диаметр ствола "Прадеда" достигает около 4 метров, а его высота — 28 метров. Исследователи полагают, что гигантский кипарис может не только претендовать на звание самого старого на планете дерева, но и способен пролить свет на то, как Земля адаптировалась к климатическим изменениям.

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В данный момент исследователи работают над тем, чтобы передать титул самого старого дерева, который ранее принадлежал щетинистой сосне "Мафусаилу" Большого Бассейна "Калифорния, США", в мире "Прадеду".

По словам исследователя из Австралийского университета и чилийского центра климатологии и устойчивости Антонио Лара, гигантский кипарис является уникальным "выжившим деревом", так нет других, у которых была возможность прожить так долго.

Известно, что "Прадед" уютно расположился на краю оврага в лесу на юге ЛосРиоса, всего в 800 километрах к югу от столицы Чили, Сантьяго. Гигантский Fitzroya cupressoides является разновидностью кипариса, эндемичного для юга континента. В последние годы он стал одной из местных достопримечательностей — туристы часами шли по лесу, чтобы сделать фото с "самым старым деревом в мире". Из растущей популярности кипариса, местным властям даже пришлось увеличить количество смотрителей парка и ограничить доступ к нему.

Отметим, что "Прадед" является патагонским кипарисом, которые представляют собой самый большой вид в Южной Америке. В течение веков толстые стволы этих деревьев использовались для строительства домов и кораблей, а потому в 19 и 20 веках этот вид буквально оказался на грани исчезновения из-за массовой вырубки.

Впервые дерево было обнаружено в 1972 году смотрителем парка Анибалом Энрикесом. Спустя 16 лет он умер от сердечного приступа, патрулируя этот же лес. В 2020 году ученым удалось извлечь из "Прадеда" образец, тогда они использовали самый длинный из существующих ручных буров, но так и не смогли достать до центра ствола.

Предварительные подсчеты показали, что образцу около 2400 лет. Затем исследователи использовали прогностическую модель, чтобы рассчитать полный возраст "Прадеда". 80% всех возможных траекторий указывают на то, что гигантскому кипарису более 5000 лет.

Исследователи надеются, что в скором времени им удастся опубликовать результаты своей работы, ведь они не только гарантируют гигантскому кипарису звание "самого старого дерева в мире". Дело в том, что столь древнее дерево содержит в себе множество информации, которую оно собирало буквально тысячелетиями. Ученые предполагают, что им удастся больше узнать о том, какие климатические события происходили в этом регионе и как планете удалось адаптироваться к ним.

Ранее Фокус писал о том, что найдено "самое одинокое" дерево на свете — столетняя сосна на острове.