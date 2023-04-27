"Прадід" Землі. Кіпаріс у Чилі невдовзі може побити рекорд найстарішого дерева у світі (відео)

Передбачається, що дереву понад 5000 тисяч років і зараз вчені ведуть процес визнання його найстарішим деревом на планеті.

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У лісі на півдні Чилі збереглося гігантське дерево, вік якого, як вважають науковці, налічує понад 5000 років. Дослідники прозвали стародавній кипарис "Прадідом" і розпочали процес зі визнання його найстарішим деревом у світі, пише Science Alert.

За даними дослідників, діаметр ствола "Прадіда" сягає близько 4 метрів, а його висота — 28 метрів. Дослідники вважають, що гігантський кипарис може не тільки претендувати на звання найстарішого на планеті дерева, але й здатний пролити світло на те, як Земля адаптувалася до кліматичних змін.

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Сьогодні дослідники працюють над тим, щоб передати титул найстарішого дерева у світі, який раніше належав щетинистій сосні "Мафусаїлу" Великого Басейну "Каліфорнія, США", "Прадіду".

За словами дослідника з Австралійського університету і чилійського центру кліматології та стійкості Антоніо Лара, гігантський кипарис є унікальним деревом, що "вижило", бо немає інших, у яких була можливість прожити так довго.

Відомо, що "Прадід" затишно розташувався на краю яру у лісі на півдні Лос-Ріоса, всього за 800 кілометрів на південь від столиці Чилі, Сантьяго. Гігантський Fitzroya cupressoides є різновидом кипариса, ендемічного для півдня континенту. В останні роки він став однією з місцевих визначних пам'яток — туристи годинами йшли лісом, щоб зробити фото з "найстарішим деревом у світі". Через популярність кипариса, що зростає, місцевій владі навіть довелося збільшити кількість доглядачів парку та обмежити доступ до нього.

Зазначимо, що "Прадід" є патагонським кипарисом, який є найбільшим видом у Південній Америці. Протягом століть товсті стовбури цих дерев використовувалися для будівництва будинків та кораблів, а тому в 19 та 20 століттях цей вид буквально виявився на межі зникнення через масову вирубку.

Вперше дерево було виявлено у 1972 році доглядачем парку Анібалом Енрікесом. Через 16 років він помер від серцевого нападу, патрулюючи той самий ліс. У 2020 році вченим вдалося витягти з "Прадіда" зразок, тоді вони використали найдовший з ручних бурів, але так і не змогли дістатися центру стовбура.

Попередні підрахунки показали, що зразку близько 2400 років. Потім дослідники використовували прогностичну модель, щоб розрахувати повний вік "Прадіда". 80% всіх можливих траєкторій вказують на те, що гігантському кипарису понад 5000 років.

Дослідники сподіваються, що незабаром їм вдасться опублікувати результати своєї роботи, адже вони не лише гарантують гігантському кипарису звання "найстарішого дерева у світі". Річ у тому, що таке стародавнє дерево містить у собі безліч інформації, яку воно збирало буквально тисячоліттями. Вчені припускають, що їм вдасться дізнатися більше про те, які кліматичні події відбувалися в цьому регіоні і як планеті вдалося адаптуватися до них.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено "найсамотніше" дерево на світі — столітня сосна на острові.