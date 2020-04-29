Столетняя сосна на острове: найдено "самое одинокое" дерево на свете

Сосна растет на отдаленном острове Новой Зеландии

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, где растет самое одинокое дерево на Земле. Ближайшее дерево находится за 220 километров. О существовании одинокой столетней сосны на острове Кэмпбелла было давно известно, она даже становилась предметом изучения, но титул "самого одинокого дерева" она получила, после того, как пьяный водитель уничтожил предыдущего обладателя этого звания. Об этом пишет Daily Mail.

Столетняя сосна растет на острове Кэмпбелл, расположенном в 804 километрах от Новой Зеландии. Сосна вида Sitka spruces выросла низкой и раскидистой, она скорей напоминает пышный куст, нежели дерево.

Интересно, дерево на остров попало случайно, или же было специально высажено. Сосна этого вида не растет в Южном полушарии и распространена на североамериканском побережье Тихого океана, где подобные экземпляры достигают в высоту ста метров.

Раньше считалось, что сосна была посажена в 1901 году лордом Ранфурли, губернатором Новой Зеландии, когда он был в экспедиции по сбору образцов птиц для Британского музея. Сообщалось, что он посадил хвойное дерево в надежде превратить остров в место "продуктивного лесного хозяйства".

Тем не менее, в 2017 году ученые заявили, что сосну посадили позже, возможно, после 1910 года. В 2018 году дерево использовали для определения того, что мир вступил в новую геологическую эпоху, известную как антропоцен в 1965 году.

Антропоцен - это термин, используемый для обозначения того, когда люди начали оказывать существенное влияние на планету.

Исследователи Университета Южного Уэльса смогли отметить эту новую эпоху, потому что они обнаружили следы радиоуглерода в древесине сосны, которые там оказались в результате наземных испытаний ядерной бомбы.

Ранее самым одиноким деревом считалась 300-летняя акация Тенере в пустыне Нигера. Но ее уничтожил пьяный водитель, когда врезался прямиком в нее в 1973 году. Акация долгое время служила ориентиром для караванов и ее координаты были даже нанесены на карту.

Останки акации сейчас хранятся в Национальном музее Нигера.

Как ранее писал Фокус:

В Национальном парке Поллино в Италии исследователи обнаружили самое старое дерево Европы – 1230-летнюю сосну. Дерево недавно было обнаружено исследователями из Университета Тушии, которые провели четырехлетнее обследование крупнейшего итальянского национального парка. Согласно их данным сосна-рекордсмен, которую прозвали "Италус", прорастает на скалистых склонах южной Италии с 789 года.