Размером с небоскреб: в ЕС создают ветряную турбину из необычного материала (видео)
Новый материал для ветрогенераторов имеет три больших преимущества по сравнению с традиционной сталью, утверждает производитель.
Шведская компания Modvion AB разрабатывает гигантскую башню для ветряной турбины с использованием древесины, которая, как ожидается, будет готова к 2027 году. Об этом пишет Bloomberg.
Сообщается, что высота новой башни составит от 160 до 180 метров. Это значит, что она будет такой же высокой, как коммерческий небоскреб Gherkin в Лондоне. Для сравнения, ранее в Германии стартовало строительство турбины высотой 365 метров, которая станет самой высокой в мире.
Конструкция Modvion будет состоять из нескольких модулей, что упростит ее транспортировку. Кроме того, использование древесины вместо энергоемкой стали позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 90% за весь срок службы установки.
По данным журналистов, компания планирует построить завод в Швеции, который к концу десятилетия достигнет объемов производства в 170 башен в год.Важно
На сайте Modvion сказано, что древесина имеет три больших преимущества по сравнению со сталью: у древесины более высокая удельная прочность, что позволяет сделать конструкцию легче. Высокие стальные башни нуждаются в дополнительном усилении, чтобы выдерживать собственный вес, чего не нужно деревянным башням. И, наконец, модульные стальные башни требуют огромного количества болтов, которые требуют регулярных проверок, в то время как модульные деревянные башни соединяются между собой с помощью клея.
"Представьте себе 50 000 стальных болтов, которые вам не нужно проверять", — подчеркнули в компании.
Напомним, индийская компания Senvion объединила усилия с немецкой компанией Voodin Blade Technology с целью разработки и производства деревянных лопастей для ветряных турбин мощностью 4,2 МВт.