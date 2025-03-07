Размером с небоскреб: в ЕС создают ветряную турбину из необычного материала (видео)

Новый материал для ветрогенераторов имеет три больших преимущества по сравнению с традиционной сталью, утверждает производитель.

Related video

Шведская компания Modvion AB разрабатывает гигантскую башню для ветряной турбины с использованием древесины, которая, как ожидается, будет готова к 2027 году. Об этом пишет Bloomberg.

Строительство турбины на основе одной из деревянных башен Modvion

Сообщается, что высота новой башни составит от 160 до 180 метров. Это значит, что она будет такой же высокой, как коммерческий небоскреб Gherkin в Лондоне. Для сравнения, ранее в Германии стартовало строительство турбины высотой 365 метров, которая станет самой высокой в мире.

Конструкция Modvion будет состоять из нескольких модулей, что упростит ее транспортировку. Кроме того, использование древесины вместо энергоемкой стали позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 90% за весь срок службы установки.

Башня для турбины Modvion Фото: Modvion

По данным журналистов, компания планирует построить завод в Швеции, который к концу десятилетия достигнет объемов производства в 170 башен в год.

Важно

В Британии улучшат ветряные турбины с помощью обычной краски: что это даст

На сайте Modvion сказано, что древесина имеет три больших преимущества по сравнению со сталью: у древесины более высокая удельная прочность, что позволяет сделать конструкцию легче. Высокие стальные башни нуждаются в дополнительном усилении, чтобы выдерживать собственный вес, чего не нужно деревянным башням. И, наконец, модульные стальные башни требуют огромного количества болтов, которые требуют регулярных проверок, в то время как модульные деревянные башни соединяются между собой с помощью клея.

"Представьте себе 50 000 стальных болтов, которые вам не нужно проверять", — подчеркнули в компании.

Напомним, индийская компания Senvion объединила усилия с немецкой компанией Voodin Blade Technology с целью разработки и производства деревянных лопастей для ветряных турбин мощностью 4,2 МВт.