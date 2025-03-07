Розміром із хмарочос: у ЄС створюють вітряну турбіну з незвичайного матеріалу (відео)

Новий матеріал для вітрогенераторів має три великі переваги порівняно з традиційною сталлю, стверджує виробник.

Related video

Шведська компанія Modvion AB розробляє гігантську вежу для вітряної турбіни з використанням деревини, яка, як очікується, буде готова до 2027 року. Про це пише Bloomberg.

Будівництво турбіни на основі однієї з дерев'яних веж Modvion

Повідомляється, що висота нової вежі становитиме від 160 до 180 метрів. Це означає, що вона буде такою ж високою, як комерційний хмарочос Gherkin у Лондоні. Для порівняння, раніше в Німеччині стартувало будівництво турбіни висотою 365 метрів, яка стане найвищою у світі.

Конструкція Modvion складатиметься з декількох модулів, що спростить її транспортування. Крім того, використання деревини замість енергоємної сталі дасть змогу скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 90% за весь термін служби установки.

Вежа для турбіни Modvion Фото: Modvion

За даними журналістів, компанія планує побудувати завод у Швеції, який до кінця десятиліття досягне обсягів виробництва в 170 веж на рік.

Важливо

У Британії поліпшать вітряні турбіни за допомогою звичайної фарби: що це дасть

На сайті Modvion сказано, що деревина має три великі переваги порівняно зі сталлю: у деревини вища питома міцність, що дає змогу зробити конструкцію легшою. Високі сталеві вежі потребують додаткового посилення, щоб витримувати власну вагу, чого не потрібно дерев'яним вежам. І, нарешті, модульні сталеві вежі вимагають величезної кількості болтів, які потребують регулярних перевірок, тоді як модульні дерев'яні вежі з'єднуються між собою за допомогою клею.

"Уявіть собі 50 000 сталевих болтів, які вам не потрібно перевіряти", — підкреслили в компанії.

Нагадаємо, індійська компанія Senvion об'єднала зусилля з німецькою компанією Voodin Blade Technology з метою розробки та виробництва дерев'яних лопатей для вітряних турбін потужністю 4,2 МВт.