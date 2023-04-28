Неожиданный поворот. Давать щенкам объедки со стола полезно для их животиков и старости

Новое исследование свидетельствует о том, что собакам на самом деле вовсе не навредит пища со стола хозяев, по крайней мере в раннем возрасте.

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Десятилетиями точатся дискуссии о том, стоит ли давать домашним питомцам объедки со стола. В новом исследовании из Хельсинкского университета, похоже, поставили точку в давнем споре — объедки могут быть полезными, но лишь для щенков, пишет IFLScience.

Хроническая энтеропатия (ХЭ) представляет собой ряд желудочно-кишечных расстройств, которые длятся около трех недель и более, и, как правило, является распространенной проблемой у пожилых собак. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании причин, которые вызываю ХЭ у собак в более позднем возрасте. Теперь исследователи полагают, что желудочно-кишечные расстройства у пожилых собак могут возникать из-за диеты в более молодом возрасте.

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Исследователи отмечают, что диета играет важную роль в здоровье питомца, в том числе влияет на:

микробиом кишечника;

кишечный барьер;

иммунитет;

физиологию кишечника.

Ученые отмечают, что несмотря на столь важную роль диеты в здоровье питомцев, сегодня у исследователей имеется крайне мало информации о том, как ранняя диета воздействует на возникновение желудочно-кишечных расстройств в более позднем возрасте, в особенности у собак.

В ходе исследования команда использовала данные опроса, охватившего более 16,5 тысяч реципиентов и направленная на изучение питания питомцев. Анкеты включали такие данные как:

порода;

окружающая среда;

состояние здоровья;

образ жизни;

диета и пищевые привычки собак;

хронические заболевания желудочно-кишечного тракта;

частота симптомов;

возраст появления расстройств.

Ученые обнаружили, что кормление необработанной мясной пищей и объедками со стола в более молодом (2-6 месяцев) и подростковом (6-18 месяцев) возрасте защищает от энтероэнцефалопатии в более позднем возрасте. Простыми словами, потребление сырых костей и хрящей, а также объедков со стола обеспечивало меньшие проблемы с КЭ в позднем возрасте.

В то же время рацион, состоящий из ультрапереработанных углеводов, а именно сухого корма в щенячьем и подростковом возрасте, а также сыромятной кожей в щенячьем возрасте было значительным фактором риска развития ХЭ в старости. Исследователи предполагают, что причина этой связи может крыться в способе обработки пищи.

Теперь ученые предполагают, что хозяева могут влиять на здоровье кишечника своих питомцев, давая щенкам и молодым собакам разнообразную свежую пищу, в том числе хрящей, костей и объедков, даже в дополнение к сухому корму.

Отметим, что данное исследование установило лишь связь между диетой и хронической энтеропатией. Для выяснения подробных механизмов и подтверждения причинно-следственной связи потребуются дополнительные исследования.

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